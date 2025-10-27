Кто заменит Тудора в Ювентусе — известны претенденты

Игор Тудор во время матча. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Игор Тудор больше не является главным тренером "Ювентуса". Руководство туринского клуба приняло решение расторгнуть контракт с хорватским специалистом.

Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.

Реклама

Читайте также:

Под руководством Игора Тудора команда набрала всего 11 очков в 8 турах Серии А, проиграв три последних матча подряд. Особенно болезненным для руководства стал домашний провал против "Болоньи" (0:3), после которого болельщики открыто освистали команду. А фиаско в игре с "Лацио" (0:1) стало последней каплей терпения боссов "старой синьоры".

Игор Тудор управляет игрой команды. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Кто сменит Тудора на тренерском мостике

По данным источника, разрыв отношений произошел после экстренного совещания спортивного директора Кристиано Джунтоли и президента Маурицио Сканавино. Официальное заявление клуба опубликовано в понедельник 27 октября, где говорится о "взаимном соглашении" сторон и благодарности тренеру за работу.

Наиболее вероятным кандидатом называют Раффаэле Палладинo, ранее работавшего с "Монцей". Также обсуждается вариант с возвращением Массимилиано Аллегри, который по-прежнему имеет поддержку части руководства. Однако в этом случае возникнут сложности, поскольку Аллегри возглавляет "Милан".

Временным наставником команды до утверждения нового тренера назначен ассистент Маттео Паратичи. После восьми матчей туринцы занимают 8 место в турнирной таблице. Следующим соперником "Ювентуса" станет "Удинезе", игра пройдет в Турине 29 октября.

Напомним, главный скандал недели в европейском футболе произошел в Мадриде, где подрались игроки "Реала" и "Барселоны".

Украинец Андрей Лунин был удален прямо со скамейки запасных, а его жена отреагировала на решение главного судьи.