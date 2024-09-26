Ізраїльських футболістів можуть виключити з турнірів ФІФА

Колишній футболіст "Шахтаря" Манор Соломон. Фото: instagram.com/manorsolomon/

Виконавчий комітет ФІФА отримав запит на заборону ізраїльським футболістам на участь у міжнародних турнірах. Автором цієї вимоги є Палестинська футбольна асоціація.

Запит буде розглянутий на Конгресі ФІФА, який відбудеться 3 жовтня, повідомляє PFA.

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Футболіст збірної Ізраїлю Оскар Глух. Фото: instagram.com/oscar.gloukh/

Що загрожує ізраїльським гравцям?

Згідно з інформацією Палестинської футбольної асоціації, незалежні юристи у сфері міжнародного права дійшли висновку, що діяльність Ізраїлю у футболі має бути обмежена через порушення норм ФІФА та міжнародного права.

На основі цих висновків палестинці звернулися до ФІФА із пропозицією запровадити санкції проти ізраїльських футболістів. Палестинці домагаються, щоб таких гравці не могли брати участь у відборі на Чемпіонат Світу, у Лізі чемпіонів та інших турнірах. Це стосується і клубів з Ізраїлю, і футболістів цієї країни, які виступають за кордоном.

ФІФА вивчає матеріали запиту та оголосить своє рішення на Конгресі третього жовтня.

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