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Ізраїльським футболістам заборонять грати у турнірах УЄФА та ФІФА — що відомо

26 вересня 2024 16:02
Сергій Романчук - Редактор
Ізраїльських футболістів можуть виключити з турнірів ФІФА
Колишній футболіст "Шахтаря" Манор Соломон. Фото: instagram.com/manorsolomon/
Сергій Романчук - Редактор

Виконавчий комітет ФІФА отримав запит на заборону ізраїльським футболістам на участь у міжнародних турнірах. Автором цієї вимоги є Палестинська футбольна асоціація.

Запит буде розглянутий на Конгресі ФІФА, який відбудеться 3 жовтня, повідомляє PFA.

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Футболістів із громадянством Ізраїлю можуть ще у 2024 році виключити з міжнародних змагань. З відповідним закликом до ФІФА звернулася Палестина, яку підтримали Йорданія, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Бахрейн, Ірак, Кувейт, Ліван, Оман, Сирія, Іран та Ємен.

Оскар Глух
Футболіст збірної Ізраїлю Оскар Глух. Фото: instagram.com/oscar.gloukh/

Що загрожує ізраїльським гравцям?

Згідно з інформацією Палестинської футбольної асоціації, незалежні юристи у сфері міжнародного права дійшли висновку, що діяльність Ізраїлю у футболі має бути обмежена через порушення норм ФІФА та міжнародного права.

На основі цих висновків палестинці звернулися до ФІФА із пропозицією запровадити санкції проти ізраїльських футболістів. Палестинці домагаються, щоб таких гравці не могли брати участь у відборі на Чемпіонат Світу,  у Лізі чемпіонів та інших турнірах. Це стосується і клубів з Ізраїлю, і футболістів цієї країни, які виступають за кордоном.

ФІФА вивчає матеріали запиту та оголосить своє рішення на Конгресі третього жовтня.

Нагадаємо, український футболіст побував на перегляді в іспанській "Жироні", але клуб вирішив не пропонувати йому контракт.

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував суддівство у матчі "Динамо" з "Лаціо".

Ізраїль війна спорт футбол ФІФА Палестина

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