Израильских футболистов могут исключить из турниров ФИФА

Бывший футболист "Шахтера" Манор Соломон. Фото: instagram.com/manorsolomon/

Исполнительный комитет ФИФА получил запрос на запрет для израильских футболистов на участие в международных турнирах. Автором этого требования является Палестинская футбольная ассоциация.

Запрос будет рассмотрен на Конгрессе ФИФА, который пройдет третьего октября, сообщает PFA.

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Футболистов с гражданством Израиля могут еще в 2024 году исключить из международных соревнований. С соответствующим призывом в ФИФА обратилась Палестина, которую поддержали Иордания, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Ливан, Оман, Сирия, Иран и Йемен.

Футболист сборной Израиля Оскар Глух. Фото: instagram.com/oscar.gloukh/

Что грозит израильским игрокам?

Согласно информации Палестинской футбольной ассоциации, независимые юристы в сфере международного права пришли к выводу, что деятельность Израиля в футболе должна быть ограничена из-за нарушений норм ФИФА и международного права.

На основе этих заключений палестинцы обратились к ФИФА с предложением ввести санкции против израильских футболистов. Палестинцы добиваются, чтобы такие игроки не могли участвовать в отборе на Чемпионат Мира, в Лиге чемпионов и других турнирах. Это касается и клубов из Израиля, и футболистов этой страны, которые выступают за границей.

ФИФА изучает материалы запроса и огласит свое решение на Конгрессе третьего октября.

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