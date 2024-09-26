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Израильским футболистам запретят играть в турнирах УЕФА и ФИФА — что известно

26 сентября 2024 16:02
Сергей Романчук - Редактор
Израильских футболистов могут исключить из турниров ФИФА
Бывший футболист "Шахтера" Манор Соломон. Фото: instagram.com/manorsolomon/
Сергей Романчук - Редактор

Исполнительный комитет ФИФА получил запрос на запрет для израильских футболистов на участие в международных турнирах. Автором этого требования является Палестинская футбольная ассоциация. 

Запрос будет рассмотрен на Конгрессе ФИФА, который пройдет третьего октября, сообщает PFA.

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Футболистов с гражданством Израиля могут еще в 2024 году исключить из международных соревнований. С соответствующим призывом в ФИФА обратилась Палестина, которую поддержали Иордания, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Ливан, Оман, Сирия, Иран и Йемен. 

Оскар Глух
Футболист сборной Израиля Оскар Глух. Фото: instagram.com/oscar.gloukh/

Что грозит израильским игрокам? 

Согласно информации Палестинской футбольной ассоциации, независимые юристы в сфере международного права пришли к выводу, что деятельность Израиля в футболе должна быть ограничена из-за нарушений норм ФИФА и международного права.

На основе этих заключений палестинцы обратились к ФИФА с предложением ввести санкции против израильских футболистов. Палестинцы добиваются, чтобы такие игроки не могли участвовать в отборе на Чемпионат Мира, в Лиге чемпионов и других турнирах. Это касается и клубов из Израиля, и футболистов этой страны, которые выступают за границей. 

ФИФА изучает материалы запроса и огласит свое решение на Конгрессе третьего октября. 

Напомним, украинский футболист побывал на просмотре в испанской "Жироне", но клуб решил не предлагать ему контракт. 

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал судейство в матче "Динамо" с "Лацио". 

Израиль война спорт футбол ФИФА Палестина

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