Кабаєл привітав рішення Усика відмовитись від титулів

Агіт Кабаєл. Фото: instagram.com/agitkabayel

Андрій Андрущак Редактор

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл відреагував на рішення Олександра Усика добровільно звільнити свої чемпіонські титули. Німецький боксер коротко висловив повагу українцю після його заяви.

Про це Кабаєл написав у соціальних мережах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Кабаєл віддав належне Усику

Після того як Усик оголосив про відмову від чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF, Агіт опублікував коротке повідомлення, у якому висловив повагу до досягнень українського чемпіона.

Німець зазначив, що відчуває лише повагу до неймовірної кар'єри Усика, який протягом багатьох років залишався одним із найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Раніше команди Усика та Кабаєла отримали час до 30 червня, щоб домовитися про проведення обов'язкового поєдинку за лінією WBC. Однак після рішення українця зробити чемпіонські титули вакантними ці переговори втратили актуальність.

Раніше українець також наголосив, що не завершує професійну кар'єру та має намір провести ще один, останній поєдинок. Його вже викликав на реванш кікбоксер Ріко Верхувен.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про думку Олександра Красюка щодо подальшої кар'єри Усика. Колишній промоутер чемпіона вважає, що боксеру потрібно завершувати кар'єру.

Також Новини.LIVE писав, що один український тренер жорстко оцінив виступ Усика проти Ріко Верхувена.