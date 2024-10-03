Кабаєв пояснив, чому розраховує на перемогу над Гоффенгаймом

Владислав Кабаєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках другого туру основного етапу Ліги Європи київське "Динамо" зустрінеться з німецьким "Гоффенгаймом". Напередодні протистояння півзахисник української команди Владислав Кабаєв розраховує на вдалий результат.

Гравці "Динамо" хочуть реабілітуватися через невдачу в першому турі Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Владислав Кабаєв сподівається, що "Динамо" успішно подолало нетривалу кризу. Київська команда спочатку не змогла обіграти в УПЛ львівський "Рух" (0:0), а потім зазнала поразки від римського "Лаціо" (0:3) у Лізі Європи.

Владислав Кабаєв відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"

Минулими вихідними "Динамо" розгромило "Лівий берег" з рахунком 3:0, що дає гравцям команди Олександра Шовковського надію на вдалий результат матчу з "Гоффенгаймом".

Що Кабаєв чекає від гри Ліги Європи

Хавбек "Динамо" пообіцяв, що футболісти команди докладуть максимум зусиль задля перемоги над суперником із Німеччини. Гравці були засмучені після розгрому від "Лаціо" та мріють реабілітуватися.

"Ми проробили серйозну роботу, щоб кваліфікуватися в Лігу Європи. Виходимо на поле за всю Україну, за свої сім'ї. Чекаємо багато вболівальників, і зі свого боку все робитимемо, щоб радувати своїх шанувальників грою та результатом", — пообіцяв Кабаєв.

Нагадаємо, колишній захисник "Динамо" Ілля Забарний став кандидатом на перехід до німецького клубу, який хоче зміцнити лінію оборони.

Ще один ексфутболіст "Динамо" Віктор Циганков отримав тяжку травму в матчі Ліги чемпіонів, через яку було замінено у першому таймі.