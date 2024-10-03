Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кабаєв розповів про атмосферу у роздягальні Динамо перед грою з Гоффенгаймом arrow

Кабаєв розповів про атмосферу у роздягальні Динамо перед грою з Гоффенгаймом

3 жовтня 2024 15:03
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Кабаєв пояснив, чому розраховує на перемогу над Гоффенгаймом
Владислав Кабаєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

У рамках другого туру основного етапу Ліги Європи київське "Динамо" зустрінеться з німецьким "Гоффенгаймом". Напередодні протистояння півзахисник української команди Владислав Кабаєв розраховує на вдалий результат.

Гравці "Динамо" хочуть реабілітуватися через невдачу в першому турі Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Владислав Кабаєв сподівається, що "Динамо" успішно подолало нетривалу кризу. Київська команда спочатку не змогла обіграти в УПЛ львівський "Рух" (0:0), а потім зазнала поразки від римського "Лаціо" (0:3) у Лізі Європи.

Владислав Кабаєв
Владислав Кабаєв відповідає на запитання журналістів. Фото: пресслужба "Динамо"

Минулими вихідними "Динамо" розгромило "Лівий берег" з рахунком 3:0, що дає гравцям команди Олександра Шовковського надію на вдалий результат матчу з "Гоффенгаймом".

Що Кабаєв чекає від гри Ліги Європи

Хавбек "Динамо" пообіцяв, що футболісти команди докладуть максимум зусиль задля перемоги над суперником із Німеччини. Гравці були засмучені після розгрому від "Лаціо" та мріють реабілітуватися.

"Ми проробили серйозну роботу, щоб кваліфікуватися в Лігу Європи. Виходимо на поле за всю Україну, за свої сім'ї. Чекаємо багато вболівальників, і зі свого боку все робитимемо, щоб радувати своїх шанувальників грою та результатом", — пообіцяв Кабаєв.

Нагадаємо, колишній захисник "Динамо" Ілля Забарний став кандидатом на перехід до німецького клубу, який хоче зміцнити лінію оборони.

Ще один ексфутболіст "Динамо" Віктор Циганков отримав тяжку травму в матчі Ліги чемпіонів, через яку було замінено у першому таймі.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Владислав Кабаєв Хоффенхайм

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:45 Російські дрони залетіли у Білорусь, коли Лукашенко у своєму літаку був у небі

15:42 Обстріл драмтеатра в Чернігові — російська ракета містила чипи з США

15:25 Виїзд за кордон до 18 років — кого випустять під час війни

15:24 Дані 100 тис. українців виставили на продаж — на Одещині затримали хакера

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

15:15 Синоптики назвали області, які завтра накриє дощ та туман

15:07 Киянам знадобляться парасольки — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра

14:56 У Харківській області внаслідок пожежі згоріло селище — є загиблі

14:47 Школа-бункер — під Одесою збудують протирадіаційне укриття за 117 млн грн

14:34 МОН підписало наказ про призначення грантів на навчання вступникам 2024 року

15:45 Російські дрони залетіли у Білорусь, коли Лукашенко у своєму літаку був у небі

15:42 Обстріл драмтеатра в Чернігові — російська ракета містила чипи з США

15:25 Виїзд за кордон до 18 років — кого випустять під час війни

15:24 Дані 100 тис. українців виставили на продаж — на Одещині затримали хакера

15:15 Синоптики назвали області, які завтра накриє дощ та туман

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

15:07 Киянам знадобляться парасольки — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра

14:56 У Харківській області внаслідок пожежі згоріло селище — є загиблі

14:47 Школа-бункер — під Одесою збудують протирадіаційне укриття за 117 млн грн

14:34 МОН підписало наказ про призначення грантів на навчання вступникам 2024 року

14:32 Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте зустрівся із Зеленським — деталі

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня