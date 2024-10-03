Кабаев объяснил, почему рассчитывает на победу над Хоффенхаймом

Владислав Кабаев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках второго тура основного этапа Лиги Европы киевское "Динамо" встретится с немецким "Хоффенхаймом". Накануне противостояния полузащитник украинской команды Владислав Кабаев рассчитывает на удачный результат.

Игроки "Динамо" хотят реабилитироваться за неудачу в первом туре Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба.

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Владислав Кабаев надеется на то, что "Динамо" успешно преодолело непродолжительный кризис. Киевская команда сначала не смогла обыграть в УПЛ львовский "Рух" (0:0), а затем потерпела поражение от римского "Лацио" (0:3) в Лиге Европы.

Владислав Кабаев отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо

В минувшие выходные "Динамо" разгромило "Левый берег" со счетом 3:0, что дает игрокам команды Александра Шовковского надежду на удачный результат матча с "Хоффенхаймом".

Что Кабаев ждет от игры Лиги Европы

Хавбек "Динамо" пообещал, что футболисты команды приложат максимум усилий ради победы над соперником из Германии. Игроки были расстроены после разгрома от "Лацио" и мечтают реабилитироваться.

"Мы проделали серьезную работу, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы. Выходим на поле за всю Украину, за свои семьи. Ждем завтра много болельщиков, и со своей стороны будем все делать, чтобы радовать своих поклонников игрой и результатом", — пообещал Кабаев.

Напомним, бывший защитник "Динамо" Илья Забарный стал кандидатом на переход в немецкий клуб, который хочет укрепить линию обороны.

Еще один экс-футболист "Динамо" Виктор Цыганков получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов, из-за которой был заменен в первом тайме.