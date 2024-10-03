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Кабаев рассказал об атмосфере в раздевалке Динамо перед игрой с Хоффенхаймом

3 октября 2024 15:03
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Кабаев объяснил, почему рассчитывает на победу над Хоффенхаймом
Владислав Кабаев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

В рамках второго тура основного этапа Лиги Европы киевское "Динамо" встретится с немецким "Хоффенхаймом". Накануне противостояния полузащитник украинской команды Владислав Кабаев рассчитывает на удачный результат. 

Игроки "Динамо" хотят реабилитироваться за неудачу в первом туре Лиги Европы, сообщает официальный сайт клуба. 

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Владислав Кабаев надеется на то, что "Динамо" успешно преодолело непродолжительный кризис. Киевская команда сначала не смогла обыграть в УПЛ львовский "Рух" (0:0), а затем потерпела поражение от римского "Лацио" (0:3) в Лиге Европы. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев отвечает на вопросы журналистов. Фото: пресс-служба "Динамо

В минувшие выходные "Динамо" разгромило "Левый берег" со счетом 3:0, что дает игрокам команды Александра Шовковского надежду на удачный результат матча с "Хоффенхаймом". 

Что Кабаев ждет от игры Лиги Европы

Хавбек "Динамо" пообещал, что футболисты команды приложат максимум усилий ради победы над соперником из Германии. Игроки были расстроены после разгрома от "Лацио" и мечтают реабилитироваться. 

"Мы проделали серьезную работу, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы. Выходим на поле за всю Украину, за свои семьи. Ждем завтра много болельщиков, и со своей стороны будем все делать, чтобы радовать своих поклонников игрой и результатом", — пообещал Кабаев. 

Напомним, бывший защитник "Динамо" Илья Забарный стал кандидатом на переход в немецкий клуб, который хочет укрепить линию обороны. 

Еще один экс-футболист "Динамо" Виктор Цыганков получил тяжелую травму в матче Лиги чемпионов, из-за которой был заменен в первом тайме. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Владислав Кабаев Хоффенхайм

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