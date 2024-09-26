Кабаєв отримав високі оцінки за гру Динамо проти Лаціо

Кабаєв став найкращим гравцем Динамо з Лаціо — яку оцінку отримав хавбек
Київське "Динамо" зазнало нищівної поразки від "Лаціо" у першому матчі Ліги Європи. Майже всі гравці "біло-синіх" отримали низькі оцінки за цей матч, але хавбек збірної України Владислав Кабаєв став винятком.
Півзахисник став найкращим футболістом "Динамо" у провальному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Динамо" розпочало виступ у Лізі Європи з поразки від "Лаціо", у якого "біло-сині" ще ніколи не вигравали у своїй історії. Перший гол команда Олександра Шовковського пропустила на четвертій хвилині. Ще два м'ячі "Лаціо" забив протягом півтори хвилини наприкінці першого тайму.
Кабаєв отримав хороші оцінки
Футболісти "Динамо" здобули середні або низькі бали за гру з "Лаціо". На загальному фоні вирізняється Владислав Кабаєв. Аналітичний портал WhoScored поставив йому 7.0 балів за матч. Статистичний сайт Sofascore був щедрішим і оцінив дії хавбека на полі в 7.4 бали.
Точність передач Владислава Кабаєва у поєдинку з "Лаціо" становила 89%. Він зробив чотири передачі в атаку і виграв шість із дев'яти єдиноборств. Цього сезону Кабаєв зіграв за "Динамо" 13 поєдинків, у яких забив один м'яч і зробив дві результативні передачі.
Наступним суперником "Динамо" у Лізі Європи стане німецький "Хоффенхайм".
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