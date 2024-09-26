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Кабаєв став найкращим гравцем Динамо з Лаціо — яку оцінку отримав хавбек

26 вересня 2024 14:11
Сергій Романчук - Редактор
Кабаєв отримав високі оцінки за гру Динамо проти Лаціо
Владислав Кабаєв у матчі за "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/
Сергій Романчук - Редактор

Київське "Динамо" зазнало нищівної поразки від "Лаціо" у першому матчі Ліги Європи. Майже всі гравці "біло-синіх" отримали низькі оцінки за цей матч, але хавбек збірної України Владислав Кабаєв став винятком.

Півзахисник став найкращим футболістом "Динамо" у провальному матчі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Динамо" розпочало виступ у Лізі Європи з поразки від "Лаціо", у якого "біло-сині" ще ніколи не вигравали у своїй історії. Перший гол команда Олександра Шовковського пропустила на четвертій хвилині. Ще два м'ячі "Лаціо" забив протягом півтори хвилини наприкінці першого тайму.

Владислав Кабаєв
Кабаєв перед грою. Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Кабаєв отримав хороші оцінки

Футболісти "Динамо" здобули середні або низькі бали за гру з "Лаціо". На загальному фоні вирізняється Владислав Кабаєв. Аналітичний портал WhoScored поставив йому 7.0 балів за матч. Статистичний сайт Sofascore був щедрішим і оцінив дії хавбека на полі в 7.4 бали.

Точність передач Владислава Кабаєва у поєдинку з "Лаціо" становила 89%. Він зробив чотири передачі в атаку і виграв шість із дев'яти єдиноборств. Цього сезону Кабаєв зіграв за "Динамо" 13 поєдинків, у яких забив один м'яч і зробив дві результативні передачі.

Наступним суперником "Динамо" у Лізі Європи стане німецький "Хоффенхайм".

Нагадаємо, хавбек "Динамо" Микола Шапаренко назвав причину поразки від "Лаціо" у Гамбурзі.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи Лаціо Владислав Кабаєв

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