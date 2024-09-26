Кабаев получил высокие оценки за игру Динамо против Лацио

Владислав Кабаев в матче за "Динамо". Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Киевское "Динамо" потерпело сокрушительное поражение от "Лацио" в первом матче Лиги Европы. Почти все игроки "бело-синих" получили низкие оценки за этот матч, но хавбек сборной Украины Владислав Кабаев стал исключением.

Полузащитник стал лучшим футболистом "Динамо" в провальном матче, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Динамо" начало выступления в Лиге Европы с поражения от "Лацио", у которого "бело-синие" еще никогда не выигрывали в своей истории. Первый гол команда Александра Шовковского пропустила на четвертой минуте. Еще два мяча "Лацио" забил в течение полутора минут в конце первого тайма.

Кабаев перед игрой. Фото: instagram.com/kabaevv.7/

Кабаев получил хорошие оценки

Футболисты "Динамо" получили средние или низкие баллы за игру с "Лацио". На общем фоне выделяется Владислав Кабаев. Аналитический портал WhoScored поставил ему 7.0 балла за матч. Статистический сайт Sofascore был более щедрым и оценил действия хавбека на поле в 7.4 балла.

Точность передач Владислава Кабаева в поединке с "Лацио" составила 89%. Он сделал четыре передачи в атаку и выиграл шесть из девяти единоборств. В нынешнем сезоне Кабаев сыграл за "Динамо" 13 поединков, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Следующий соперником "Динамо" в Лиге Европы станет немецкий "Хоффенхайм".

Напомним, хавбек "Динамо" Николай Шапаренко назвал причину поражения от "Лацио" в Гамбурге.

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