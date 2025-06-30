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Головна Спорт Калюжний більше не працює з Коноплянкою та Зозулею

Калюжний більше не працює з Коноплянкою та Зозулею

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 23:17
Калюжний змінив агентів — він працював з Коноплянкою та Зозулею
Євген Коноплянка та Роман Зозуля. Фото: instagram.com/konoplyanka.official

Опорний півзахисник харківського "Металіста 1925" Іван Калюжний минулого тижня перейшов у новий клуб. Однак, у нього змінилася не лише команда, а й представники.

Про зміну агентів повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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За словами Співаковського, на сайті Transfermarkt інформація про агентів Калюжного оновлена. Компанія Talented Birds Коноплянки та Зозулі більше не вказана. Цю зміну пов’язують з чутками про інтерес до 26-річного гравця з боку польських клубів.

"Можливо, нові агенти активно просувають Калюжного за кордоном", — заявив журналіст.

Водночас Співаковський сумнівається, що Калюжний покине "Металіст 1925" найближчим часом. Взимку 2025 року гравець мав пропозиції від німецької "Герти" та англійського "Плімута", які пропонували зарплату 25–30 тисяч євро на місяць — на рівні його нинішнього контракту з харківським клубом. Однак трансфер не відбувся.

Зазначимо, що ще тиждень тому компанія Коноплянки та Зозулі піблічно вітала Калюжного з переходом в "Металіст 1925".

Нагадаємо, легенда російського спорту закликав Іллю Забарного перейти в "ПСЖ" без умов про продаж Матвія Сафонова.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко висловилась про свою країну-агресорку.

футбол Євген Коноплянка Роман Зозуля ФК Металіст 1925 Іван Калюжний
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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