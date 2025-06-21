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Головна Спорт Металіст 1925 за допомогою гри показав п’ятьох новачків

Металіст 1925 за допомогою гри показав п’ятьох новачків

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Дата публікації: 21 червня 2025 21:41
Металіст 1925 оригінально представив п’ятьох новачків у стилі Football Manager
Іван Калюжний, Ілля Крупський та Олександр Мартинюк. Фото: знімок з відео
Ключові моменти Новачків "Металіста 1925" представили за допомогою гри

Харківський "Металіст 1925" представив своїх новачків. Про трансфери трьох з них було відомо ще взимку.

Всіх гравців "Металіст 1925" представив у своїх соцмережах.

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Новачків "Металіста 1925" представили за допомогою гри

Харківський "Металіст 1925" офіційно представив Івана Калюжного, Олександра Мартинюка, Іллю Крупського, Євгена Павлюка та Дениса Антюха за допомогою оригінального відео, стилізованого під комп’ютерну гру Football Manager.

Калюжний, опорний півзахисник збірної України, на правах вільного агента повернувся до "Металіста 1925" після виступів за "Олександрію".

Мартинюк, лівий захисник збірної України, також перейшов із "Олександрії", але за кошти — в ЗМІ фігурувала сума в 1,5 млн євро.

Центральний захисник із "Ворскли" Павлюк, який раніше викликався у молодіжну збірну України, також став повноцінним трансфером харків'ян. В ЗМІ фігурувала сума за 500 тисяч євро.

Колишній вінгер "Зорі" Денис Антюх приєднався як вільний агент. Він підходив колишньому наставнику клубу Патріку Ван Леувену й саме тоді домовились про трансфер. Однак, він весь минулий сезон провів з новим наставником харків'ян Младеном Бартуловічем.

Крупського "Металіст 1925" купив у січні, але останню половину сезону він грав у оренді за "Ворсклу".

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ФК Металіст 1925 Іван Калюжний Ілля Крупський Олександр Мартинюк Денис Антюх
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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