Металлист 1925 оригинально представил пятерых новичков в стиле Football Manager

Металлист 1925 с помощью игры показал пятерых новичков
Харьковский "Металлист 1925" представил своих новичков. О трансферах трех из них было известно еще зимой.
Всех игроков "Металлист 1925" представил в своих соцсетях.
Новичков "Металлиста 1925" представили с помощью игры
Харьковский "Металлист 1925" официально представил Ивана Калюжного, Александра Мартынюка, Илью Крупского, Евгения Павлюка и Дениса Антюха с помощью оригинального видео, стилизованного под компьютерную игру Football Manager.
Калюжный, опорный полузащитник сборной Украины, на правах свободного агента вернулся в "Металлист 1925" после выступлений за "Александрию".
Мартынюк, левый защитник сборной Украины, также перешел из "Александрии", но за деньги — в СМИ фигурировала сумма в 1,5 млн евро.
Центральный защитник из "Ворсклы" Павлюк, который ранее вызывался в молодежную сборную Украины, также стал полноценным трансфером харьковчан. В СМИ фигурировала сумма в 500 тысяч евро.
Бывший вингер "Зари" Денис Антюх присоединился как свободный агент. Он подходил бывшему наставнику клуба Патрику Ван Леувену и именно тогда договорились о трансфере. Однако, он весь прошлый сезон провел с новым наставником харьковчан Младеном Бартуловичем.
Крупского "Металлист 1925" купил в январе, но последнюю половину сезона он играл в аренде за "Ворсклу".
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