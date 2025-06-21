Металлист 1925 оригинально представил пятерых новичков в стиле Football Manager

Иван Калюжный, Илья Крупский и Александр Мартынюк. Фото: снимок с видео

Харьковский "Металлист 1925" представил своих новичков. О трансферах трех из них было известно еще зимой.

Всех игроков "Металлист 1925" представил в своих соцсетях.

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Харьковский "Металлист 1925" официально представил Ивана Калюжного, Александра Мартынюка, Илью Крупского, Евгения Павлюка и Дениса Антюха с помощью оригинального видео, стилизованного под компьютерную игру Football Manager.

Калюжный, опорный полузащитник сборной Украины, на правах свободного агента вернулся в "Металлист 1925" после выступлений за "Александрию".

Мартынюк, левый защитник сборной Украины, также перешел из "Александрии", но за деньги — в СМИ фигурировала сумма в 1,5 млн евро.

Центральный защитник из "Ворсклы" Павлюк, который ранее вызывался в молодежную сборную Украины, также стал полноценным трансфером харьковчан. В СМИ фигурировала сумма в 500 тысяч евро.

Бывший вингер "Зари" Денис Антюх присоединился как свободный агент. Он подходил бывшему наставнику клуба Патрику Ван Леувену и именно тогда договорились о трансфере. Однако, он весь прошлый сезон провел с новым наставником харьковчан Младеном Бартуловичем.

Крупского "Металлист 1925" купил в январе, но последнюю половину сезона он играл в аренде за "Ворсклу".

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