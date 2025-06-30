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Главная Спорт Калюжный больше не работает с Коноплянкой и Зозулей

Калюжный больше не работает с Коноплянкой и Зозулей

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 23:17
Калюжный сменил агентов — он работал с Коноплянкой и Зозулей
Евгений Коноплянка и Роман Зозуля. Фото: instagram.com/konoplyanka.official

Опорный полузащитник харьковского "Металлиста 1925" Иван Калюжный на прошлой неделе перешел в новый клуб. Однако, у него сменилась не только команда, но и представители.

О смене агентов сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

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По словам Спиваковского, на сайте Transfermarkt информация об агентах Калюжного обновлена. Компания Talented Birds Коноплянки и Зозули больше не указана. Это изменение связывают со слухами об интересе к 26-летнему игроку со стороны польских клубов.

"Возможно, новые агенты активно продвигают Калюжного за рубежом",— заявил журналист.

В то же время Спиваковский сомневается, что Калюжный покинет "Металлист 1925" в ближайшее время. Зимой 2025 года игрок имел предложения от немецкой "Герты" и английского "Плимута", которые предлагали зарплату 25-30 тысяч евро в месяц — на уровне его нынешнего контракта с харьковским клубом. Однако трансфер не состоялся.

Отметим, что еще неделю назад компания Коноплянки и Зозули публично поздравляла Калюжного с переходом в "Металлист 1925".

Напомним, легенда российского спорта призвал Илью Забарного перейти в "ПСЖ" без условий о продаже Матвея Сафонова.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей стране-агрессоре.

футбол Евгений Коноплянка Роман Зозуля ФК Металлист 1925 Иван Калюжный
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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