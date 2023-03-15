Реал проти Ліверпуля — стартові склади на матч 1/8 ЛЧ

Карло Анчелотті та Юрген Клопп назвали стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Реала" та "Ліверпуля"
У поєдинку у відповідь 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Реал" приймає в Мадриді англійський "Ліверпуль". У команди Юргена Клоппа майже немає шансів на вихід до наступної стадії єврокубків.
Обидва тренери вже представили стартові склади своїх команд на це протистояння, повідомляють Новини.LIVE.
-
Костюм українки Вікторії Апанасенко став переможцем на "Міс Всесвіт"
-
Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей
-
Генерал США заявив, що шукатиме способи, як дістати уламки збитого безпілотника
-
Швеція передасть Україні танки Leopard та засоби ППО: в якій кількості
-
Фонд Притули відзвітував за місяць: скільки зібрали та на яку суму закупили техніки
-
Для торгівців деякі штрафи зростуть удесятеро: що треба знати споживачам
-
Клієнти "Нової пошти" скаржаться на неякісну роботу поштоматів
-
Данія погодила передачу Україні дев'ятого пакета допомоги на 120 млн доларів: що туди увійде
-
Соціологи з'ясували, кому найбільше довіряють українці
-
Залужний провів переговори з головою Збройних сил Франції: ключові питання
В останні роки "Ліверпуль" став одним із будь-яких суперників "Реала" у Лізі чемпіонів. Мадридці двічі обігравали "червоних" у фіналі турніру. Декілька тижнів тому іспанці зробили впевнену заявку на ще один успіх у протистоянні з англійською командою.
"Реал" переміг "Ліверпуль" на виїзді з рахунком 5:2. Підопічним Юргена Клоппа буде складно обіграти команду Карло Анчелотті з великим рахунком.
Стартові склади команд
"Реал": Куртуа — Карвахаль, Едер Мілітао, Начо, Рюдігер — Камавінга, Модріч, Кроос — Вальверде, Бензема (капітан), Вінісіус.
Запасні: Лунін, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Родріго, Менді, Діас, Родрігес.
Тренер: Карло Анчелотті.
"Ліверпуль": Аліссон — Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Фабіньо, Мілнер (капітан) — Нуньєс, Жота — Салах, Гакпо.
Запасні: Адріан, Келлехер, Гомес, Кейта, Фірміно, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Еліот, Цімікас, Карвальо, Матіп, Вільямс.
Тренер: Юрген Клопп.
Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.