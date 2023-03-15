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Карло Анчелотті та Юрген Клопп назвали стартові склади на матч 1/8 ЛЧ "Реала" та "Ліверпуля"

15 березня 2023 20:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реал проти Ліверпуля — стартові склади на матч 1/8 ЛЧ
Юрген Клопп виставив атакувальний склад на поєдинок у Мадриді
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У поєдинку у відповідь 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Реал" приймає в Мадриді англійський "Ліверпуль". У команди Юргена Клоппа майже немає шансів на вихід до наступної стадії єврокубків.

Обидва тренери вже представили стартові склади своїх команд на це протистояння, повідомляють Новини.LIVE.

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В останні роки "Ліверпуль" став одним із будь-яких суперників "Реала" у Лізі чемпіонів. Мадридці двічі обігравали "червоних" у фіналі турніру. Декілька тижнів тому іспанці зробили впевнену заявку на ще один успіх у протистоянні з англійською командою.

"Реал" переміг "Ліверпуль" на виїзді з рахунком 5:2. Підопічним Юргена Клоппа буде складно обіграти команду Карло Анчелотті з великим рахунком.

Стартові склади команд

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Едер Мілітао, Начо, Рюдігер — Камавінга, Модріч, Кроос — Вальверде, Бензема (капітан), Вінісіус.

Запасні: Лунін, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Родріго, Менді, Діас, Родрігес.

Тренер: Карло Анчелотті.

"Ліверпуль": Аліссон — Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Фабіньо, Мілнер (капітан) — Нуньєс, Жота — Салах, Гакпо.

Запасні: Адріан, Келлехер, Гомес, Кейта, Фірміно, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Еліот, Цімікас, Карвальо, Матіп, Вільямс.

Тренер: Юрген Клопп.

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