Реал против Ливерпуля — стартовые составы на матч 1/8 ЛЧ

Карло Анчелотти и Юрген Клопп назвали стартовые составы на матч 1/8 ЛЧ "Реала" и "Ливерпуля"
В ответном поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Реал" принимает в Мадриде английский "Ливерпуль". У команды Юргена Клоппа почти нет шансов на выход в следующую стадию еврокубков.
Оба тренера уже представили стартовые составы своих команд на это противостояние, сообщают Новини.LIVE.
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В последние годы "Ливерпуль" стал одним из любых соперников "Реала" в Лиге чемпионов. Мадридцы дважды обыгрывали "красных" в финале турнира. Несколько недель назад испанцы сделали уверенную заявку на еще один успех в противостоянии с английской командой.
"Реал" победил "Ливерпуль" на выезде со счетом 5:2. Подопечным Юргена Клоппа будет сложно обыграть команду Карло Анчелотти с большим счетом.
Стартовые составы команд
"Реал": Куртуа — Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Рюдигер — Камавинга, Модрич, Кроос — Вальверде, Бензема (капитан), Винисиус.
Запасные: Лунин, Вальехо, Азар, Асенсио, Одриосола, Васкес, Чуамени, Себальос, Родриго, Менди, Диас, Родригес.
Тренер: Карло Анчелотти.
"Ливерпуль": Алиссон — Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд — Фабиньо, Милнер (капитан) — Нуньес, Жота — Салах, Гакпо.
Запасные: Адриан, Келлехер, Гомес, Кейта, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Эллиот, Цимикас, Карвальо, Матип, Уильямс.
Тренер: Юрген Клопп.
Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.