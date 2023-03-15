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"Ливерпуль" готовится к прорыву в матче 1/8 ЛЧ с "Реалом"

15 марта 2023 11:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал против Ливерпуля — где и когда смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов
Англичане попытаются обыграть хозяев поля в Мадриде с крупным счетом
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Реал" примет в Мадриде английский "Ливерпуль". Команде Юргена Клоппа остается надеяться на чудо, чтобы пройти в четвертьфинал турнира. 

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"Ливерпуль" сумел забить два гола в дебюте матча против "Реала" на своем поле. Прекрасный гандикап должен был обеспечить победу "красных", но затем испанцы проснулись и забили сопернику столько, сколько захотели. Команда Анчелотти почти решила задачу по выходу в четвертьфинал, но англичане наверняка попытаются показать свой лучший футбол в ответном матче. 

Где и когда смотреть онлайн матч 1/8 ЛЧ "Реал" — "Ливерпуль" 

В среду, 15 марта, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится ответный поединок 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. В 22:00 по киевскому времени немецкий арбитр Феликс Цвайер выведет на поле футболистов "Реала" и "Ливерпуля". 

Украинские болельщики смогут посмотреть матч ЛЧ онлайн. Он будет доступен на медиасервисе Megogo. 

Анонс матча "Реал" — "Ливерпуль" 

Команда Карло Анчелотти практически обеспечила себе место в четвертьфинале Лиги чемпионов. Однако у "Ливерпуля" будет шанс как минимум на то, чтобы забить сопернику несколько голов. После первого поединка в этой паре мадридцы провели ряд неудачных матчей. "Реал" уступил дома "Барселоне" (0:1) в полуфинале Кубка Испании, не сумел обыграть "Атлетико" (1:1) и "Бетис" (0:0) в Примере. От "Эспаньола" пропустил первым, но сумел обыграть соперника со счетом 3:1. 

Мадридцы пропустил в четырех из пяти своих последних поединков. "Реалу" остается надеяться на то, что в матче с "Ливерпулем" они не только пропустят, но и забьют. Возвращение в строй Карима Бензема поможет испанцам. 

"Ливерпуль" провел против "Реала" десять матчей в ЛЧ и сумел выиграть только три из них при шести поражениях. Мадридцы обыгрывали "красных" в двух финалах турнира, выбывали их из четвертьфинала, громили на стадии группового этапа. Дело уже не только в сопернике, но и в психологии "Ливерпуля". Сомнительно, что команде Клоппа удастся отомстить "бланкос" в Мадриде. 

При этом англичане остаются нестабильным коллективом с плохой обороной. Разгромить "МЮ" и проиграть "Борнмуту" — это в духе нынешнего "Ливерпуля". 

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