Головна Спорт Карпати розкритикували Барселону за загравання з росіянами

Карпати розкритикували Барселону за загравання з росіянами

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 17:11
Карпати засудили Барселону за запрошення російського блогера Хасбіка
Президент "Барселони" Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Іспанська "Барселона" несподівано запросила російського блогера Хасбуллу "Хасбіка" Магомедова на матчі проти "Реал Сосьєдаду" (28 вересня) та "Жирони" (19 жовтня). Клуб навіть запросив росіянина за допомогою офіційного листа.

Відповідні дії викликали невдоволення у львівських "Карпат", які в соцмережах опублікували звернення до синьо-гранатових.

Хасбик
"Хасбік" на матчі "Лейкерс". Фото: instagram.com/hasbulla.hushetskiy

Реакція "Карпат" на рішення "Барселони"

"Карпати" публічно засудили каталонців за співпрацю з представниками країни-агресора.

Львів'яни нагадали іспанцям, що Росія запускає сотні дронів і ракет по мирних жителях України, а тепер ще й Польщі.

"Після безсонної ночі українці, багато з яких є прихильниками "Барселони", могли б подумати, що це просто кошмар. Ми вдячні іспанцям, які підтримують Україну, і засуджуємо тих, хто прагне налагодити зв’язки з країною-терористом. Росія — держава-терорист", — написали "Карпати".

Запрошення "Хасбіку" особисто підписав директор з інституційних зв’язків "Барселони" Жорді Гомес. Оприлюднив лист боєць ММА Аюб Гімбатов.

Додаткового резонансу додає, що у складі "Жирони" грають українські футболісти Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат.

Карпати футбол блогери росіяни Барселона
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
