Карпати засудили Барселону за запрошення російського блогера Хасбіка

Президент "Барселони" Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Іспанська "Барселона" несподівано запросила російського блогера Хасбуллу "Хасбіка" Магомедова на матчі проти "Реал Сосьєдаду" (28 вересня) та "Жирони" (19 жовтня). Клуб навіть запросив росіянина за допомогою офіційного листа.

Відповідні дії викликали невдоволення у львівських "Карпат", які в соцмережах опублікували звернення до синьо-гранатових.

Реклама

Читайте також:

"Хасбік" на матчі "Лейкерс". Фото: instagram.com/hasbulla.hushetskiy

Реакція "Карпат" на рішення "Барселони"

"Карпати" публічно засудили каталонців за співпрацю з представниками країни-агресора.

Львів'яни нагадали іспанцям, що Росія запускає сотні дронів і ракет по мирних жителях України, а тепер ще й Польщі.

"Після безсонної ночі українці, багато з яких є прихильниками "Барселони", могли б подумати, що це просто кошмар. Ми вдячні іспанцям, які підтримують Україну, і засуджуємо тих, хто прагне налагодити зв’язки з країною-терористом. Росія — держава-терорист", — написали "Карпати".

Запрошення "Хасбіку" особисто підписав директор з інституційних зв’язків "Барселони" Жорді Гомес. Оприлюднив лист боєць ММА Аюб Гімбатов.

Додаткового резонансу додає, що у складі "Жирони" грають українські футболісти Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат.

Нагадаємо, у "Поліссі" може початися конфлікт через призначення Олександра Хацкевича віцепрезидентом клубу.

Дружина зіркового нападника "Барселони" Роберта Левандовскі влаштувала вечірку, де була відома українка.