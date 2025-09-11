Видео
Главная Спорт Карпаты раскритиковали Барселону за заигрывание с россиянами

Карпаты раскритиковали Барселону за заигрывание с россиянами

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:11
Карпаты осудили Барселону за приглашение российского блогера Хасбика
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Испанская "Барселона" неожиданно позвала российского блогера Хасбуллу "Хасбика" Магомедова на матчи против "Реал Сосьедада" (28 сентября) и "Жироны" (19 октября). Клуб даже пригласил россиянина с помощью официального письма.

Соответствующие действия вызвали недовольство у львовских "Карпат", которые в соцсетях опубликовали обращение к сине-гранатовым.

Читайте также:
Хасбик
"Хасбик" на матче "Лейкерс". Фото: instagram.com/hasbulla.hushetskiy

Реакция "Карпат" на решение "Барселоны"

"Карпаты" публично осудили каталонцев за сотрудничество с представителями страны-агрессора.

Львовяне напомнили испанцам, что Россия запускает сотни дронов и ракет по мирным жителям Украины, а теперь еще и Польши.

"После бессонной ночи украинцы, многие из которых являются сторонниками "Барселоны", могли бы подумать, что это просто кошмар. Мы благодарны испанцам, которые поддерживают Украину, и осуждаем тех, кто стремится наладить связи со страной-террористом. Россия — государство-террорист", — написали "Карпаты".

Приглашение "Хасбику" лично подписал директор по институциональным связям "Барселоны" Жорди Гомес. Обнародовал письмо боец ММА Аюб Гимбатов.

Дополнительного резонанса добавляет, что в составе "Жироны" играют украинские футболисты Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Напомним, в "Полесье" может начаться конфликт из-за назначения Александра Хацкевича вице-президентом клуба.

Жена звездного нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски устроила вечеринку, где была известная украинка.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
