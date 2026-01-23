Хачеріді здивував вибором нового клубу

Євген Хачеріді в благодійному матчі. Фото: instagram.com/khacheridi34/

Колишній захисник "Динамо", "Чорноморця" та збірної України Євген Хачеріді продовжить кар'єру в медіафутболі. Досвідчений 38-річний гравець офіційно приєднався до команди PROFAN.

Хачеріді обрав для себе новий формат змагань після професійного футболу, повідомила пресслужба його клубу.

Євген Хачеріді зазначив, що для нього це не просто зміна середовища, а усвідомлений спортивний виклик. За роки кар'єри він завоював усі можливі трофеї в українському футболі й тепер хоче випробувати себе в медіафутболі, де важливими є не лише досвід та характер, а й адаптація до нового ритму гри.

Євген Хачеріді в матчі за "Чорноморець". Фото: Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новий виклик для Хачеріді

Інтерес до "PROFAN" у захисника з'явився ще влітку, коли він відвідував матчі команди в UA STEEL LEAGUE. За словами Хачеріді, саме атмосфера та амбіції колективу переконали його прийняти пропозицію та стати частиною проєкту.

Окремо футболіст наголосив на факторі довіри та знайомих обличчях усередині команди. Хачеріді давно знає головного тренера Миколу Морозюка, з яким раніше разом вигравав трофеї в "Динамо" та збірній України, а також відзначив теплий прийом та настрій колективу на нові цілі й перемоги.

