Хачеріді відклав завершення кар'єри та знайшов нову команду

Дата публікації: 23 січня 2026 19:31
Хачеріді здивував вибором нового клубу
Євген Хачеріді в благодійному матчі. Фото: instagram.com/khacheridi34/

Колишній захисник "Динамо", "Чорноморця" та збірної України Євген Хачеріді продовжить кар'єру в медіафутболі. Досвідчений 38-річний гравець офіційно приєднався до команди PROFAN.

Хачеріді обрав для себе новий формат змагань після професійного футболу, повідомила пресслужба його клубу.

Читайте також:

Євген Хачеріді зазначив, що для нього це не просто зміна середовища, а усвідомлений спортивний виклик. За роки кар'єри він завоював усі можливі трофеї в українському футболі й тепер хоче випробувати себе в медіафутболі, де важливими є не лише досвід та характер, а й адаптація до нового ритму гри.

Евгений Хачериди
Євген Хачеріді в матчі за "Чорноморець". Фото: Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новий виклик для Хачеріді

Інтерес до "PROFAN" у захисника з'явився ще влітку, коли він відвідував матчі команди в UA STEEL LEAGUE. За словами Хачеріді, саме атмосфера та амбіції колективу переконали його прийняти пропозицію та стати частиною проєкту.

Окремо футболіст наголосив на факторі довіри та знайомих обличчях усередині команди. Хачеріді давно знає головного тренера Миколу Морозюка, з яким раніше разом вигравав трофеї в "Динамо" та збірній України, а також відзначив теплий прийом та настрій колективу на нові цілі й перемоги.

Нагадаємо, у Кріштіану Роналду відбулися серйозні зміни, він уперше оголосив дату важливої події.

Польський тренер "Динамо" Мацей Кендзьорек пояснив, у чому полягає сила збірної України з футболу.

спорт футбол Євген Хачеріді Микола Морозюк медіа-футбол
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
