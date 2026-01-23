Видео
Хачериди отложил завершение карьеры и нашел новую команду

Дата публикации 23 января 2026 19:31
Хачериди удивил выбором нового клуба
Евгений Хачериди в благотворительном матче. Фото: instagram.com/khacheridi34/

Бывший защитник "Динамо", "Черноморца" и сборной Украины Евгений Хачериди продолжит карьеру в медиафутболе. Опытный 38-летний игрок официально присоединился к команде PROFAN. 

Хачериди выбрал для себя новый формат соревнований после профессионального футбола, сообщила пресс-служба его клуба. 

Евгений Хачериди отметил, что для него это не просто смена среды, а осознанный спортивный вызов. За годы карьеры он завоевал все возможные трофеи в украинском футболе и теперь хочет испытать себя в медиафутболе, где важны не только опыт и характер, но и адаптация к новому ритму игры. 

Евгений Хачериди
Евгений Хачериди в матче за "Черноморец". Фото: Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новый вызов для Хачериди 

Интерес к "PROFAN" у защитника появился еще летом, когда он посещал матчи команды в UA STEEL LEAGUE. По словам Хачериди, именно атмосфера и амбиции коллектива убедили его принять предложение и стать частью проекта.

Отдельно футболист подчеркнул фактор доверия и знакомые лица внутри команды. Хачериди давно знает главного тренера Николая Морозюка, с которым ранее вместе выигрывал трофеи в "Динамо" и сборной Украины, а также отметил теплый прием и настрой коллектива на новые цели и победы. 

спорт футбол Евгений Хачериди Николай Морозюк медиа-футбол
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
