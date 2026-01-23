Хачериди удивил выбором нового клуба

Хачериди отложил завершение карьеры и нашел новую команду
Бывший защитник "Динамо", "Черноморца" и сборной Украины Евгений Хачериди продолжит карьеру в медиафутболе. Опытный 38-летний игрок официально присоединился к команде PROFAN.
Хачериди выбрал для себя новый формат соревнований после профессионального футбола, сообщила пресс-служба его клуба.
Евгений Хачериди отметил, что для него это не просто смена среды, а осознанный спортивный вызов. За годы карьеры он завоевал все возможные трофеи в украинском футболе и теперь хочет испытать себя в медиафутболе, где важны не только опыт и характер, но и адаптация к новому ритму игры.
Новый вызов для Хачериди
Интерес к "PROFAN" у защитника появился еще летом, когда он посещал матчи команды в UA STEEL LEAGUE. По словам Хачериди, именно атмосфера и амбиции коллектива убедили его принять предложение и стать частью проекта.
Отдельно футболист подчеркнул фактор доверия и знакомые лица внутри команды. Хачериди давно знает главного тренера Николая Морозюка, с которым ранее вместе выигрывал трофеи в "Динамо" и сборной Украины, а также отметил теплый прием и настрой коллектива на новые цели и победы.
