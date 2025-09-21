Відео
Головна Спорт Харлан розповіла, коли у неї весілля

Харлан розповіла, коли у неї весілля

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 11:59
Ольга Харлан розповіла про весілля з італійським фехтувальником Самеле
Луїджі Самеле та Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Найтитулованіша фехтувальниця України Ольга Харлан вже тривалий час заручена з італійським колегою Луїджі Самеле. Однак, пара досі не одружилася.

Тому Харлан за лаштунками програми "Хто зверху" розповіла про можливе весілля, передає BLIK.

Ольга Харлан
Ольга Харлан та Луїджі Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan

Коли одружиться Харлан

За словами Самеле, вони хочуть влаштувати свято для великої родини. Ймовірно, святкування пройде в Італії, але Ольга також хоче зробити ще одне весілля в Україні.

"Ми не поспішаємо з весіллям. Хочеться зробити це для сім’ї, адже італійська родина в мене дуже велика. Треба ще вибрати місце. Мабуть, це все ж буде за кордоном. Але дуже б хотілося відсвяткувати й в Україні", — сказала Харлан.

Ольга додала, що заручини після п’яти років стосунків змінили їхнє життя, оскільки стали великим і серйозним кроком. Наразі вони проходять нове життя як пари та родини.

Харлан є дворазовою олімпійською чемпіонкою (2008, 2024) в команді. Також у неї срібло Ріо-2016. В індивідуальних змаганнях у Харлан три бронзові нагороди ОІ.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
