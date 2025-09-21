Ольга Харлан розповіла про весілля з італійським фехтувальником Самеле

Харлан розповіла, коли у неї весілля
Найтитулованіша фехтувальниця України Ольга Харлан вже тривалий час заручена з італійським колегою Луїджі Самеле. Однак, пара досі не одружилася.
Тому Харлан за лаштунками програми "Хто зверху" розповіла про можливе весілля, передає BLIK.
Коли одружиться Харлан
За словами Самеле, вони хочуть влаштувати свято для великої родини. Ймовірно, святкування пройде в Італії, але Ольга також хоче зробити ще одне весілля в Україні.
"Ми не поспішаємо з весіллям. Хочеться зробити це для сім’ї, адже італійська родина в мене дуже велика. Треба ще вибрати місце. Мабуть, це все ж буде за кордоном. Але дуже б хотілося відсвяткувати й в Україні", — сказала Харлан.
Ольга додала, що заручини після п’яти років стосунків змінили їхнє життя, оскільки стали великим і серйозним кроком. Наразі вони проходять нове життя як пари та родини.
Харлан є дворазовою олімпійською чемпіонкою (2008, 2024) в команді. Також у неї срібло Ріо-2016. В індивідуальних змаганнях у Харлан три бронзові нагороди ОІ.
Нагадаємо, українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять у фіналі чемпіонату світу в Токіо.
Центральний оборонець "ПСЖ" Ілля Забарний може залишитись без головного тренера, який запрошував його в Париж.
Читайте Новини.LIVE!