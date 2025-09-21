Ольга Харлан рассказала о свадьбе с итальянским фехтовальщиком Самеле

Харлан рассказала, когда у нее свадьба
Самая титулованная фехтовальщица Украины Ольга Харлан уже длительное время помолвлена с итальянским коллегой Луиджи Самеле. Однако, пара до сих пор не поженилась.
Поэтому Харлан за кулисами программы "Хто зверху" рассказала о возможной свадьбе, передает BLIK.
Когда выйдет замуж Харлан
По словам Самеле, они хотят устроить праздник для большой семьи. Вероятно, празднование пройдет в Италии, но Ольга также хочет сделать еще одну свадьбу в Украине.
"Мы не спешим со свадьбой. Хочется сделать это для семьи, ведь итальянская семья у меня очень большая. Надо еще выбрать место. Видимо, это все же будет за границей. Но очень бы хотелось отпраздновать и в Украине", — сказала Харлан.
Ольга добавила, что помолвка после пяти лет отношений изменила их жизнь, поскольку стала большим и серьезным шагом. Сейчас они проходят новую жизнь как пара и семья.
Харлан является двукратной олимпийской чемпионкой (2008, 2024) в команде. Также у нее серебро Рио-2016. В индивидуальных соревнованиях у Харлан три бронзовые награды ОИ.
