Главная Спорт Харлан рассказала, когда у нее свадьба

Харлан рассказала, когда у нее свадьба

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 11:59
Ольга Харлан рассказала о свадьбе с итальянским фехтовальщиком Самеле
Луиджи Самеле и Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Самая титулованная фехтовальщица Украины Ольга Харлан уже длительное время помолвлена с итальянским коллегой Луиджи Самеле. Однако, пара до сих пор не поженилась.

Поэтому Харлан за кулисами программы "Хто зверху" рассказала о возможной свадьбе, передает BLIK.

Когда выйдет замуж Харлан

По словам Самеле, они хотят устроить праздник для большой семьи. Вероятно, празднование пройдет в Италии, но Ольга также хочет сделать еще одну свадьбу в Украине.

"Мы не спешим со свадьбой. Хочется сделать это для семьи, ведь итальянская семья у меня очень большая. Надо еще выбрать место. Видимо, это все же будет за границей. Но очень бы хотелось отпраздновать и в Украине", — сказала Харлан.

Ольга добавила, что помолвка после пяти лет отношений изменила их жизнь, поскольку стала большим и серьезным шагом. Сейчас они проходят новую жизнь как пара и семья.

Харлан является двукратной олимпийской чемпионкой (2008, 2024) в команде. Также у нее серебро Рио-2016. В индивидуальных соревнованиях у Харлан три бронзовые награды ОИ.

Напомним, украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят в финале чемпионата мира в Токио.

Центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный может остаться без главного тренера, который приглашал его в Париж.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
