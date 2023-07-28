Харлан відреагувала на скандал с дискваліфікацією та подякувала ЗСУ

Українська шаблістка Ольга Харлан. Фото: скриншот

Українська шаблістка Ольга Харлан відреагувала на ситуацію з її дискваліфікацією на Чемпіонаті світу з фехтування в Італії. Там вона відмовилась потиснути руку росіянці.

Відповідне відео вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Коментар Ольги Харлан

Ольга Харлан заявила, що тиснути руку російській спортсменці не хотіла і "діяла своїм серцем".

"Те, що сьогодні відбулося, ставить багато питань, але й надає багато відповідей. Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші родини, також тероризує і спорт", — сказала Харлан.

Також вона подякувала усім воїнам, які захищають нас від ворога.

"Коли я почула про те, що мене хочуть дискваліфікувати і дати мені чорну картку, звісно мене це вбило. Вбило настільки, шо я кричала від болю. Але потім почала оживати, тому що це була ваша підтримка, а особливо підтримка від наших бійців, які нас захищають. Коли я чую це, що я їх мотивую — це не можливо передати", — заявила Ольга.

Нагадаємо, в італійському Мілані спортсменка здобула перемогу, після якої відмовилася потиснути руку суперниці. Ось, власне, і сам цей момент.

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени не тиснутимуть руку росіянам на змаганнях. Члени Міжнародної федерації фехтування про це знають, однак все ж вирішили дискваліфікувати Ольгу Харлан.

Він наголосив, що інцидент, який відбувся, — це відкрита провокація російської спортсменки під нейтральним прапором. Вона застосувала її проти української фехтувальниці Ольги Харлан.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що права фехтувальниці Ольги Харлан потрібно відновити та допустити її до змагань.