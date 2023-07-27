Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Наші спортсмени не тиснуть руку": реакція НОК на дискваліфікацію Харлан arrow

"Наші спортсмени не тиснуть руку": реакція НОК на дискваліфікацію Харлан

27 липня 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Наші спортсмени не тиснуть руку": реакція НОК на дискваліфікацію Харлан
Президент НОК Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени не тиснутимуть руку росіянам на змаганнях. Члени Міжнародної федерації фехтування про це знають, однак все ж вирішили дискваліфікувати Ольгу Харлан.

Про це Вадим Гутцайт сказав на пресконференції.

Читайте також:

Українські спортсмени не тиснуть руку росіянам

"Наші спортсмени не тиснуть руку спортсменам під нейтральним прапором, які з Росії. Вчора була зустріч нашої федерації з членами міжнародної федерації і вони підкреслили, що наші спортсмени не тиснуть руку", — зазначив Гутцайт.

Він наголосив, що інцидент, який відбувся сьогодні, це відкрита провокація російської спортсменки під нейтральним прапором. Вона застосувала її проти української фехтувальниці Ольги Харлан.

"Є випадки, коли спортсмени не тиснуть руки. Вони вдаряють по клинку і розходяться. А тут вона спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет. На жаль, організаційний комітет, хоч і знав, що це відбуватиметься, їх попередили, зробив те, що зробив", — додав президент НОК. 

Нагадаємо, українська шаблістка Ольга Харлан потрапила в неприємну ситуацію на чемпіонаті світу з фехтування. В італійському Мілані спортсменка здобула перемогу, після якої відмовилася потиснути руку суперниці.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що права фехтувальниці Ольги Харлан потрібно відновити та допустити її до змагань. Її дискваліфікували після того, як вона відмовилася тиснути руку російській суперниці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз