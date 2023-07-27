"Наші спортсмени не тиснуть руку": реакція НОК на дискваліфікацію Харлан

Президент НОК Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени не тиснутимуть руку росіянам на змаганнях. Члени Міжнародної федерації фехтування про це знають, однак все ж вирішили дискваліфікувати Ольгу Харлан.

Про це Вадим Гутцайт сказав на пресконференції.

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Українські спортсмени не тиснуть руку росіянам

"Наші спортсмени не тиснуть руку спортсменам під нейтральним прапором, які з Росії. Вчора була зустріч нашої федерації з членами міжнародної федерації і вони підкреслили, що наші спортсмени не тиснуть руку", — зазначив Гутцайт.

Він наголосив, що інцидент, який відбувся сьогодні, це відкрита провокація російської спортсменки під нейтральним прапором. Вона застосувала її проти української фехтувальниці Ольги Харлан.

"Є випадки, коли спортсмени не тиснуть руки. Вони вдаряють по клинку і розходяться. А тут вона спровокувала Ольгу, спровокувала організаційний комітет. На жаль, організаційний комітет, хоч і знав, що це відбуватиметься, їх попередили, зробив те, що зробив", — додав президент НОК.

Нагадаємо, українська шаблістка Ольга Харлан потрапила в неприємну ситуацію на чемпіонаті світу з фехтування. В італійському Мілані спортсменка здобула перемогу, після якої відмовилася потиснути руку суперниці.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що права фехтувальниці Ольги Харлан потрібно відновити та допустити її до змагань. Її дискваліфікували після того, як вона відмовилася тиснути руку російській суперниці.