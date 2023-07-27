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"Наши спортсмены не жмут руку": реакция НОК на дисквалификацию Харлан

27 июля 2023 20:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Наши спортсмены не жмут руку": реакция НОК на дисквалификацию Харлан
Президент НОК Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не будут жать руку россиянам на соревнованиях. Члены Международной федерации фехтования об этом знают, однако все же решили дисквалифицировать Ольгу Харлан.

Об этом Вадим Гутцайт сказал на пресс-конференции.

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Украинские спортсмены не жмут руку россиянам

"Наши спортсмены не жмут руку спортсменам под нейтральным флагом, которые из России. Вчера была встреча нашей федерации с членами международной федерации и они подчеркнули, что наши спортсмены не жмут руку", — отметил Гутцайт.

Он подчеркнул, что инцидент, который произошел сегодня, это открытая провокация российской спортсменки под нейтральным флагом. Она применила ее против украинской фехтовальщицы Ольги Харлан.

"Есть случаи, когда спортсмены не жмут руки. Они ударяют по клинку и расходятся. А здесь она спровоцировала Ольгу, спровоцировала организационный комитет. К сожалению, организационный комитет, хоть и знал, что это будет происходить, их предупредили, сделал то, что сделал", — добавил президент НОК.

Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан попала в неприятную ситуацию на чемпионате мира по фехтованию. В итальянском Милане спортсменка одержала победу, после которой отказалась пожать руку сопернице.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что права фехтовальщицы Ольги Харлан нужно восстановить и допустить ее к соревнованиям. Ее дисквалифицировали после того, как она отказалась пожать руку российской сопернице.

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