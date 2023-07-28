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Харлан отреагировала на скандал с дисквалификацией и поблагодарила ВСУ

28 июля 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Харлан отреагировала на скандал с дисквалификацией и поблагодарила ВСУ
Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинская саблистка Ольга Харлан отреагировала на ситуацию с ее дисквалификацией на Чемпионате мира по фехтованию в Италии. Там она отказалась жать руку россиянке.

Соответствующее видео она обнародовала на своей странице в Instagram.

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Комментарий Ольги Харлан

Ольга Харлан заявила, что жать руку российской спортсменке не хотела и "действовала своим сердцем".

"То, что сегодня произошло, задает много вопросов, но и дает много ответов. Мы поняли, что страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт", — сказала Харлан.

Также она поблагодарила всех воинов, которые защищают нас от врага.

"Когда я услышала о том, что меня хотят дисквалифицировать и дать мне черную карточку, конечно меня это убило. Убило настолько, что я кричала от боли. Но потом начала оживать, потому что это была ваша поддержка, а особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают. Когда я слышу это, что я их мотивирую — это невозможно передать", — заявила Ольга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kharlan Olga (@olgakharlan)

Напомним, в итальянском Милане спортсменка одержала победу, после которой отказалась жать руку сопернице. Вот, собственно, и сам этот момент.

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не будут жать руку россиянам на соревнованиях. Члены Международной федерации фехтования об этом знают, однако решили дисквалифицировать Ольгу Харлан.

Он подчеркнул, что произошедший инцидент — это открытая провокация российской спортсменки под нейтральным флагом. 

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что права фехтовальщицы Ольги Харлан нужно восстановить и допустить ее к соревнованиям. 

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