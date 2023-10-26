Харлан вирішили не дискваліфікувати за відмову потиснути руку росіянці

Шаблістка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Міжнародна федерація фехтування (FIE) закрила дисциплінарну справу з лідером збірної України Ольгою Харлан. Раніше українка не потиснула руку представниці Росії Ганні Смирновій.

Про це повідомив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев, слова якого наводить "Суспільне".

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Зазначимо, що початкова дискваліфікація українки призвела до резонансу та її відстрочення, щоб українка виступила у кваліфікації на Олімпійські ігри.

З українки зняли всі звинувачення

За словами Ілляшева, 7 вересня від FIE надійшла відповідь на запит про дискваліфікацію Харлан. У листі вказали, що питання усунення українки закрите.

Зазначається, що це формулювання не скасовує попереднє рішення, але не залишило його чинним.

Раніше Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу-2023 через відмову потиснути руку росіянці після виграного поєдинку. Тільки після резонансу та втручання Федерації фехтування України рішення відстрочили.

Відповідно до правил Міжнародної федерації Харлан мали відсторонити на два місяці.

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