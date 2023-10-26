Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Харлан вирішили не дискваліфікувати за відмову потиснути руку росіянці arrow

Харлан вирішили не дискваліфікувати за відмову потиснути руку росіянці

26 жовтня 2023 16:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Харлан вирішили не дискваліфікувати за відмову потиснути руку росіянці
Шаблістка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Міжнародна федерація фехтування (FIE) закрила дисциплінарну справу з лідером збірної України Ольгою Харлан. Раніше українка не потиснула руку представниці Росії Ганні Смирновій.

Про це повідомив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев, слова якого наводить "Суспільне".

Читайте також:

Зазначимо, що початкова дискваліфікація українки призвела до резонансу та її відстрочення, щоб українка виступила у кваліфікації на Олімпійські ігри.

З українки зняли всі звинувачення

За словами Ілляшева, 7 вересня від FIE надійшла відповідь на запит про дискваліфікацію Харлан. У листі вказали, що питання усунення українки закрите.

Зазначається, що це формулювання не скасовує попереднє рішення, але не залишило його чинним.

Раніше Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу-2023 через відмову потиснути руку росіянці після виграного поєдинку. Тільки після резонансу та втручання Федерації фехтування України рішення відстрочили.

Відповідно до правил Міжнародної федерації Харлан мали відсторонити на два місяці.

Нагадаємо, Судаков та Мудрик можуть знову виступати в одному клубі.

Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови.

У Забарного можуть виникнути проблеми у "Борнмуті".

"Динамо" може призначити нового головного тренера вже у січні.

Пушич висловився про дебют на чолі "Шахтаря" — про що говорив фахівець після "Барселони".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі