Харлан решили не дисквалифицировать за отказ пожать руку россиянке

Саблистка Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Международная федерация фехтования (FIE) закрыла дисциплинарное дело с лидером сборной Украины Ольгой Харлан. Ранее украинка не пожала руку представительнице России Анне Смирновой.

Об этом сообщил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, слова которого приводит "Суспільне".

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Отметим, что изначальная дисквалификация украинки привела к резонансу и ее отсрочке, чтобы украинка выступила в квалификации на Олимпийские игры.

С украинки сняли все обвинения

По словам Ильяшева, 7 сентября от FIE поступил ответ на запрос о дисквалификации Харлан. В письме указали, что вопрос отстранения украинки закрыт.

Отмечается, что эта формулировка не отменяет предыдущее решение, но не оставило его в силе.

Ранее Харлан получила дисквалификацию на чемпионате мира-2023 из-за отказа пожать руку россиянке после выигранного поединка. Только после резонанса и вмешательства Федерации фехтования Украины решение отсрочили.

Согласно с правилами Международной федерации Харлан должны были отстранить на два месяца.

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