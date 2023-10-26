Харлан решили не дисквалифицировать за отказ пожать руку россиянке
Международная федерация фехтования (FIE) закрыла дисциплинарное дело с лидером сборной Украины Ольгой Харлан. Ранее украинка не пожала руку представительнице России Анне Смирновой.
Об этом сообщил президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев, слова которого приводит "Суспільне".
Отметим, что изначальная дисквалификация украинки привела к резонансу и ее отсрочке, чтобы украинка выступила в квалификации на Олимпийские игры.
С украинки сняли все обвинения
По словам Ильяшева, 7 сентября от FIE поступил ответ на запрос о дисквалификации Харлан. В письме указали, что вопрос отстранения украинки закрыт.
Отмечается, что эта формулировка не отменяет предыдущее решение, но не оставило его в силе.
Ранее Харлан получила дисквалификацию на чемпионате мира-2023 из-за отказа пожать руку россиянке после выигранного поединка. Только после резонанса и вмешательства Федерации фехтования Украины решение отсрочили.
Согласно с правилами Международной федерации Харлан должны были отстранить на два месяца.
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