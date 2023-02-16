Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Хаві та Ерік Тен Хаг здивували стартовими складами на матч Ліги Європи "Барселона" — "Манчестер Юнайтед" arrow

Хаві та Ерік Тен Хаг здивували стартовими складами на матч Ліги Європи "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

16 лютого 2023 19:58
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Барселона проти Манчестер Юнайтед: відомі стартові склади команд
Каталонці змушені обійтися без допомоги травмованих Бускетса та Дембеле
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У першому матчі 1/16 плей-офф Ліги Європи пройде матч, учасники якого нещодавно зустрічалися у фіналах Ліги чемпіонів. "Барселона" приймає на "Камп Ноу" "Манчестер Юнайтед".

Хаві Ернандес та Ерік Тен Хаг вже опублікували склади своїх команд, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Інтрига перед матчем

Обидві команди вийдуть на поле у практично оптимальних складах. Очевидно, що тренери вирішили поборотися ха єврокубок навіть попри те, що "Барселона" (переважно) і "Манчестер Юнайтед" (меншою) борються за чемпіонський титул у своїх національних лігах.

І все ж таки дивлячись на склади суперників є, чому здивуватися. Хаві вирішив залишити в запасі одного зі своїх найкращих захисників Крістенсена. Замість нього зіграє Маркос Алонсо. Звертає увагу та відсутність Бальде, якого в основі замінив Жорді Альба. Він виведе "синьо-гранатових" на поле з капітанською пов'язкою. Бускетс та Дембеле не зіграють через травми.

У "Манчестер Юнайтед" у запасі залишився Далот. Натомість решта кращих гравців команди в основі, включаючи головного бомбардира команди Рашфорда.

Склади на матч "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

"Барселона": Тер Штеген — Кюнде, Араухо, Алонсо, Альба (капітан) — Педрі, Де Йонг, Кессьє — Рафінья, Левандовскі, Гаві.

Тренер: Хаві.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Уан-Бісака, Варан, Шоу, Маласіа — Каземіро, Фред — Санчо, Бруну Фернандес (капітан), Рашфорд — Вегхорст.

Тренер: Ерік Тен Хаг.

Нагадаємо, Ліонель Мессі готовий залишити "ПСЖ" та приєднатися до "Барселони". Але повернення аргентинця до Каталонії буде недовгим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:15 Ніколенко вимагає від Financial Times розслідувати їх наклеп про торгівлю зброєю Україною

20:12 Експерт розказав, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Новина з фото

20:00 Як носити тренчі цієї весни: поради модних експертів

Новина з фото

20:00 Поповнення в Одеському зоопарку: у кого ще з'явилося потомство

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 На півночі Україні можливі серйозні підтоплення: синоптики спрогнозували погоду на завтра

19:54 Три знаки зодіаку спіткає хвиля розчарувань вже найближчими днями

19:51 Експерти розказали про ризики інвестування в Україну під час війни

Новина з фото

19:50 До будинку співачки Біллі Айліш у Лос-Анджелесі викликали поліцію: що трапилось

19:40 Шольц на початку березня зустрінеться з Байденом: про що говоритимуть політики

Новина з відео

19:30 Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини врятували від самогубства 43-річного чоловіка

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

Ексклюзив

13:00 Українізація в Одесі: назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Актуальне по темі

None 16 Лютий 20:11

Ніколенко вимагає від Financial Times розслідувати їх наклеп про торгівлю зброєю Україною

None 16 Лютий 20:12

Експерт розказав, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

None 16 Лютий 20:22

Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

None 16 Лютий 18:08

Як носити тренчі цієї весни: поради модних експертів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB