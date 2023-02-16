Барселона проти Манчестер Юнайтед: відомі стартові склади команд

Каталонці змушені обійтися без допомоги травмованих Бускетса та Дембеле

У першому матчі 1/16 плей-офф Ліги Європи пройде матч, учасники якого нещодавно зустрічалися у фіналах Ліги чемпіонів. "Барселона" приймає на "Камп Ноу" "Манчестер Юнайтед".

Хаві Ернандес та Ерік Тен Хаг вже опублікували склади своїх команд, повідомляють Новини.LIVE.

Інтрига перед матчем

Обидві команди вийдуть на поле у практично оптимальних складах. Очевидно, що тренери вирішили поборотися ха єврокубок навіть попри те, що "Барселона" (переважно) і "Манчестер Юнайтед" (меншою) борються за чемпіонський титул у своїх національних лігах.

І все ж таки дивлячись на склади суперників є, чому здивуватися. Хаві вирішив залишити в запасі одного зі своїх найкращих захисників Крістенсена. Замість нього зіграє Маркос Алонсо. Звертає увагу та відсутність Бальде, якого в основі замінив Жорді Альба. Він виведе "синьо-гранатових" на поле з капітанською пов'язкою. Бускетс та Дембеле не зіграють через травми.

У "Манчестер Юнайтед" у запасі залишився Далот. Натомість решта кращих гравців команди в основі, включаючи головного бомбардира команди Рашфорда.

Склади на матч "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

"Барселона": Тер Штеген — Кюнде, Араухо, Алонсо, Альба (капітан) — Педрі, Де Йонг, Кессьє — Рафінья, Левандовскі, Гаві.

Тренер: Хаві.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Уан-Бісака, Варан, Шоу, Маласіа — Каземіро, Фред — Санчо, Бруну Фернандес (капітан), Рашфорд — Вегхорст.

Тренер: Ерік Тен Хаг.

Нагадаємо, Ліонель Мессі готовий залишити "ПСЖ" та приєднатися до "Барселони". Але повернення аргентинця до Каталонії буде недовгим.