Барселона проти Манчестер Юнайтед: відомі стартові склади команд

Хаві та Ерік Тен Хаг здивували стартовими складами на матч Ліги Європи "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
У першому матчі 1/16 плей-офф Ліги Європи пройде матч, учасники якого нещодавно зустрічалися у фіналах Ліги чемпіонів. "Барселона" приймає на "Камп Ноу" "Манчестер Юнайтед".
Хаві Ернандес та Ерік Тен Хаг вже опублікували склади своїх команд, повідомляють Новини.LIVE.
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Інтрига перед матчем
Обидві команди вийдуть на поле у практично оптимальних складах. Очевидно, що тренери вирішили поборотися ха єврокубок навіть попри те, що "Барселона" (переважно) і "Манчестер Юнайтед" (меншою) борються за чемпіонський титул у своїх національних лігах.
Som-hiiiiiii!!!!!!!!!!!!! #BarçaMUFC pic.twitter.com/n5UhohY4Id— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 16, 2023
І все ж таки дивлячись на склади суперників є, чому здивуватися. Хаві вирішив залишити в запасі одного зі своїх найкращих захисників Крістенсена. Замість нього зіграє Маркос Алонсо. Звертає увагу та відсутність Бальде, якого в основі замінив Жорді Альба. Він виведе "синьо-гранатових" на поле з капітанською пов'язкою. Бускетс та Дембеле не зіграють через травми.
Ready to shine bright ⚪️⭐️ #MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) February 16, 2023
У "Манчестер Юнайтед" у запасі залишився Далот. Натомість решта кращих гравців команди в основі, включаючи головного бомбардира команди Рашфорда.
Склади на матч "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
"Барселона": Тер Штеген — Кюнде, Араухо, Алонсо, Альба (капітан) — Педрі, Де Йонг, Кессьє — Рафінья, Левандовскі, Гаві.
Тренер: Хаві.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Уан-Бісака, Варан, Шоу, Маласіа — Каземіро, Фред — Санчо, Бруну Фернандес (капітан), Рашфорд — Вегхорст.
Тренер: Ерік Тен Хаг.
Нагадаємо, Ліонель Мессі готовий залишити "ПСЖ" та приєднатися до "Барселони". Але повернення аргентинця до Каталонії буде недовгим.