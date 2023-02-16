Шахтер против Ренна — известны стартовые составы команд

Ракицкий и Келси начнут матч на скамейке запасных

В рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы донецкий "Шахтер" принимает в Варшаве французский "Ренн". "Горняки" выйдут на поле в максимально боевом составе.

Игор Йовичевич бросил в бой самых проверенных бойцов, а новички оказались на скамейке запасных, сообщают Новини.LIVE.

Донецкий "Шахтер" выйдет на поле впервые после трехмесячной паузы, которая делит сезон в чемпионате Украины на две части. "Горняки" оказались в Лиге Европы после того, как заняли третье место в своем квартете на групповом этапе Лиги чемпионов.

Французский "Ренн" прошлой осенью демонстрировал хороший футбол и взобрался на третье место в турнирной таблице Лиги 1. В плей-офф Лиги Европы команда вышла со второго места, пропустив вперед "Фенербахче", но опередив АЕК и "Динамо".

Наставник "Шахтера" Игор Йовичевич решил обойтись без новичков команды, но двое из них оказались в запасе. Это вернувшийся в клуб Ярослав Ракицкий и форвард Кевин Келси.

Составы на матч "Шахтер" — "Ренн"

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив — Траоре.

Тренер: Игор Йовичевич.

"Ренн": Манданда — Спенс, Омари, Белочан, Трюфферт — Доку, Бурижо (капитан), Угочукву, Токо Экамби — Калимуэндо, Гуири.

Тренер: Бруно Женезио.

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.

Накануне продолжения борьбы в Лиге Конференций "Днепр-1" подписал еще двух легионеров. Со временем оба футболиста смогут стать основными футболистами украинской команды.