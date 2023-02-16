Шахтер против Ренна — известны стартовые составы команд

Стали известны составы команд на матч Лиги Европы "Шахтер" — "Ренн": чем удивил Йовичевич
В рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы донецкий "Шахтер" принимает в Варшаве французский "Ренн". "Горняки" выйдут на поле в максимально боевом составе.
Игор Йовичевич бросил в бой самых проверенных бойцов, а новички оказались на скамейке запасных, сообщают Новини.LIVE.
-
Пополнение в Одесском зоопарке: у кого еще появилось потомство
-
На севере Украины возможны серьезные подтопления: синоптики спрогнозировали погоду на завтра
-
Хави и Эрик Тен Хаг удивили стартовыми составами на матч Лиги Европы "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
-
Три знака зодиака постигнет волна разочарований уже в ближайшие дни
-
Эксперты рассказали о рисках инвестирования в Украину во время войны
-
В дом певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе вызвали полицию: что случилось
-
Шольц в начале марта встретится с Байденом: о чем будут говорить политики
-
Российские хакеры на 250% чаще атаковали Украину в 2022 году, — Bloomberg
-
"Большая наступательная операция будет": Гайдай спрогнозировал ближайшие действия рф
-
Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона
Донецкий "Шахтер" выйдет на поле впервые после трехмесячной паузы, которая делит сезон в чемпионате Украины на две части. "Горняки" оказались в Лиге Европы после того, как заняли третье место в своем квартете на групповом этапе Лиги чемпионов.
⏳ Гра наближається!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 16, 2023
Команда прибула на стадіон у Варшаві.#ШахтарРенн | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/JDsUsiWq3z
Французский "Ренн" прошлой осенью демонстрировал хороший футбол и взобрался на третье место в турнирной таблице Лиги 1. В плей-офф Лиги Европы команда вышла со второго места, пропустив вперед "Фенербахче", но опередив АЕК и "Динамо".
👊 Pour nos 𝗰𝗼𝘂𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀. #ToutDonner pic.twitter.com/8sNAFuOxTG— Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 16, 2023
Наставник "Шахтера" Игор Йовичевич решил обойтись без новичков команды, но двое из них оказались в запасе. Это вернувшийся в клуб Ярослав Ракицкий и форвард Кевин Келси.
Составы на матч "Шахтер" — "Ренн"
"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив — Траоре.
Тренер: Игор Йовичевич.
"Ренн": Манданда — Спенс, Омари, Белочан, Трюфферт — Доку, Бурижо (капитан), Угочукву, Токо Экамби — Калимуэндо, Гуири.
Тренер: Бруно Женезио.
Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.
Накануне продолжения борьбы в Лиге Конференций "Днепр-1" подписал еще двух легионеров. Со временем оба футболиста смогут стать основными футболистами украинской команды.