Барселона против Манчестер Юнайтед: известны стартовые составы команд

Каталонцы вынуждены обойтись без помощи травмированных Бускетса и Дембеле

В первом матче 1/16 плей-офф Лиги Европы пройдет матч, участники которого не так давно встречались в финалах Лиги чемпионов. "Барселона" принимает на "Камп Ноу" "Манчестер Юнайтед".

Хави Эрнандес и Эрик Тен Хаг уже опубликовали составы своих команд, сообщают Новини.LIVE.

Интрига перед матчем

Обе команды выйдут на поле в практически оптимальных составах. Очевидно, что тренеры решили побороться ха еврокубок даже несмотря на то, что "Барселона" (в большей степени) и "Манчестер Юнайтед" (в меньшей) сражаются за чемпионский титул в своих национальных лигах.

И все же глядя на составы соперников есть, чему удивиться. Хави решил оставить в запасе одного из своих лучших защитников Кристенсена. Вместо него сыграет Маркос Алонсо. Обращает внимание и отсутствие Бальде, которого в основе заменил Жорди Альба. Он выведет "сине-гранатовых" на поле с капитанской повязкой. Бускетс и Дембеле не сыграют из-за травм.

У "Манчестер Юнайтед" в запасе остался Далот. Зато все остальные лучшие игроки команды в основе, включая главного бомбардира команды Рашфорда.

Составы на матч "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"

"Барселона": Тер Штеген — Кюнде, Араухо, Алонсо, Альба (капитан) — Педри, Де Йонг, Кессье — Рафинья, Левандовски, Гави.

Тренер: Хави.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа — Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа — Каземиро, Фред — Санчо, Бруну Фернандес (капитан), Рашфорд — Вегхорст.

Тренер: Эрик Тен Хаг.

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.