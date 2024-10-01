Хлань пояснив, чому хоче виступати за збірну України

Хлань заявив про бажання дебютувати у збірній України
Футболіст олімпійської збірної України Максим Хлань готовий до виклику до головної команди країни. Молодий вінгер мріє про дебют у команді Сергія Реброва.
Наставник "синьо-жовтих" вже почав оновлювати склад збірної України, повідомляє "Український футбол".
Футболіст польської "Лехії" Максим Хлань грав у юнацьких та молодіжних збірних України, але поки не дочекався виклику до команди Сергія Реброва. У складі "синьо-жовтих" на жовтневі матчі можуть дебютувати одразу декілька гравців. Ймовірно, що тренерський штаб продовжить політику омолодження складу.
Хлань розповів про мрію
Півзахисник "Лехії" вважає, що готовий до виклику до збірної України. Влітку цього року 21-річний вінгер брав участь у матчах Олімпіади в Парижі, і цей досвід може стати йому в пригоді в головній команді країни.
"Вважаю, що збірна України має потенціал. У майбутньому команда може мати кілька рівноцінних складів. Я завжди готовий прийняти виклик, для цього працюю щодня. Але тренер вирішує, чи готовий я, чи ні. Моя справа показати все, що я вмію на поле", — розповів Хлань.
У сезоні-2024/2025 Максим Хлань зіграв за "Лехію" сім матчів, забив 1 гол і зробив одну результативну передачу.
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