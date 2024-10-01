Хлань пояснив, чому хоче виступати за збірну України

Максим Хлань у чемпіонаті Польщі. Фото: instagram.com/max.khlan/

Футболіст олімпійської збірної України Максим Хлань готовий до виклику до головної команди країни. Молодий вінгер мріє про дебют у команді Сергія Реброва.

Наставник "синьо-жовтих" вже почав оновлювати склад збірної України, повідомляє "Український футбол".

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Футболіст польської "Лехії" Максим Хлань грав у юнацьких та молодіжних збірних України, але поки не дочекався виклику до команди Сергія Реброва. У складі "синьо-жовтих" на жовтневі матчі можуть дебютувати одразу декілька гравців. Ймовірно, що тренерський штаб продовжить політику омолодження складу.

Максим Хлань у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/max.khlan/

Хлань розповів про мрію

Півзахисник "Лехії" вважає, що готовий до виклику до збірної України. Влітку цього року 21-річний вінгер брав участь у матчах Олімпіади в Парижі, і цей досвід може стати йому в пригоді в головній команді країни.

"Вважаю, що збірна України має потенціал. У майбутньому команда може мати кілька рівноцінних складів. Я завжди готовий прийняти виклик, для цього працюю щодня. Але тренер вирішує, чи готовий я, чи ні. Моя справа показати все, що я вмію на поле", — розповів Хлань.

У сезоні-2024/2025 Максим Хлань зіграв за "Лехію" сім матчів, забив 1 гол і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, у півзахисника збірної України Георгія Судакова з'явився новий варіант продовження кар'єри.

А форвард збірної України Артем Довбик викликав інтерес у відомого британського футбольного клубу.