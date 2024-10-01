Хлань объяснил, почему хочет выступать за сборную Украины

Максим Хлань в чемпионате Польши. Фото: instagram.com/max.khlan/

Футболист олимпийской сборной Украины Максим Хлань готов к вызову в главную команду страны. Молодой вингер мечтает о дебюте в команде Сергея Реброва.

Наставник "сине-желтых" уже начал обновлять состав сборной Украины, сообщает "Украинский футбол".

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Футболист польской "Лехии" Максим Хлань играл в юношеских и молодежных сборных Украины, но пока не дождался вызова в команду Сергея Реброва. В составе "сине-желтых" на октябрьские матчи могут дебютировать сразу несколько игроков. Не исключено, что тренерский штаб продолжит политику омоложения состава.

Максим Хлань в юношеской сборной Украины. Фото: instagram.com/max.khlan/

Хлань рассказал о мечте

Полузащитник "Лехии" считает, что готов к вызову в сборную Украины. Летом этого года 21-летний вингер участвовал в матчах Олимпиады в Париже, и этот опыт может пригодиться ему в главной команде страны.

"Считаю, что у сборной Украины есть потенциал. В будущем команда может иметь несколько равноценных составов. Я всегда готов принять вызов, для этого работаю каждый день. Но тренер решает, готов ли я или нет. Мое дело показать все, что я умею на поле", — рассказал Хлань.

В сезоне 2024/2025 Максим Хлань сыграл за "Лехию" семь матчей, забил 1 гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, у полузащитника сборной Украины Георгия Судакова появился новый для вариант продолжения карьеры.

А форвард сборной Украины Артем Довбик вызвал интерес известного британского футбольного клуба.