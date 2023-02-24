Олександр Кучер про поразку від АЕКа

Хочеться більшого: тренер “Дніпра-1” про виліт з Ліги конференцій
Головний тренер “Дніпра-1” Олександр Кучер після матчу відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій з АЕКом з Ларнаки не приховував свого розчарування. Команда не зуміла забити необхідний гол, щоб перевести гру в овертайм.
Про підсумки матчу від наставника лідерів УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.
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"Те, що ми планували, то ми в принципі і робили – пресингували, тримали постійно команду супернику під тиском, і нам вдавалося їх накривати. Звичайно, що хотілося забити гол, і моменти були, могли забити, але фарт сьогодні був на боці АЕКу", – вважає Кучер.
Після поразки в першому матчі з рахунком 1:0, “Дніпро-1” мав забивати. Моментів у команди вистачало, по воротах пробили 14 разів, але в створ влучили лише двічі
"Сенс футболу у тому, що для перемоги треба забивати голи. Ми сьогодні до цього прагнули і я не можу хлопцям у чомусь дорікнути у їх бажанні – вони хотіли і це було видно. Але так, ми не забили й це дуже сумно для нас.
Звісно, що хочеться більшого. Звичайно, що ми усі хотіли пройти далі й ще радувати усіх вболівальників єврокубковими іграми, але ми розуміємо, що це футбол і такий є сьогодні результат. Звісно, що нам треба покидати Кошице. Тут гарні люди, які дуже добре нас прийняли й ми дякуємо їм за допомогу у різних моментах, які були й у побуті, і у футбольному плані", – каже тренер.
Through to the last 16 of the #UECL ✅🔰#ΟτιΟνειρευτικεςΤοΖεις pic.twitter.com/qqgGy9BHYs— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) February 23, 2023
Щодо травмованих, наставник повідомив, що незабаром вони зможуть повернутися у склад.
"У Артема Довбика пошкодження, і ми вважаємо, що до наступної гри він вже буде готовий і будемо його чекати. Він лідер команди й він нам потрібен. На Адамюка ми теж розраховуємо, і він також буде готовий до наступного матчу", – наводить слова Кучера прес-служба клубу.
У матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи французький "Ренн" прийняв український "Шахтар". Матч завершився драматичною серією пенальті.