Александр Кучер о поражении от АЭКа

Хочется большего: тренер "Днепра-1" о вылете из Лиги конференций
Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер после матча ответа 1/16 финала Лиги конференций с АЭК из Ларнаки не скрывал своего разочарования. Команда не сумела забить необходимый гол, чтобы перевести игру в овертайм.
Об итогах матча от наставника лидеров УПЛ в материале Новини. Live.
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То, что мы планировали, то мы в принципе и делали – прессинговали, держали постоянно команду сопернику под давлением, и нам удавалось их накрывать. Конечно, хотелось забить гол, и моменты были, могли забить, но фарт сегодня был на стороне АЭКа", – считает Кучер.
После поражения в первом матче со счетом 1:0, "Днепр-1" должен был забивать. Моментов у команды хватало, по воротам пробили 14 раз, но в створ попали всего дважды
"Смысл футбола в том, что для победы надо забивать голы. Мы сегодня к этому стремились и я не могу ребят в чем-то упрекнуть, в их желании. Они хотели и это было видно. Но да, мы не забили и это очень грустно для нас. Итак, я не могу забыть
Конечно, хочется большего. Конечно, мы все хотели пройти дальше и еще радовать всех болельщиков еврокубковыми играми, но мы понимаем, что это футбол и таков сегодня результат. Конечно, нам нужно покидать Кошице. Здесь хорошие люди, которые очень хорошо нас приняли. И мы благодарим их за помощь в разных моментах, которые были и в быту, и в футбольном плане", — говорит тренер.
Через последний 16 из #UECL ✅🔰 #ΟτιΟνειρευτικεςΤοΖεις pic.twitter.com/qqgGy9BHYs— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) February 23, 2023
Относительно травмированных наставник сообщил, что вскоре они смогут вернуться в состав.
"У Артема Довбика повреждения, и мы считаем, что к следующей игре он уже будет готов и будем его ждать. Он лидер команды и он нам нужен. На Адамюка мы тоже рассчитываем, и он также будет готов к следующему матчу", — приводит слова Кучер пресс-служба клуба.
В ответном матче квалификации Лиги Европы французский "Ренн" принял украинский "Шахтер" . Матч завершился драматической серией пенальти.