Головна Спорт Хто такий Афіміко Пулулу, якого хоче підписати Динамо

Хто такий Афіміко Пулулу, якого хоче підписати Динамо

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 20:31
Динамо хоче підписати найкращого снайпера Ліги конференцій
Афіміко Пулулу у звичайному житті. Фото: instagram.com/afimicopululu/

Форвард польської "Ягеллонії" Афіміко Пулулу може продовжити кар'єру в чемпіонаті України. Відомо, що 26-річний нападник веде переговори з київським "Динамо"

Чемпіони України давно стежать за його прогресом і розглядають варіант трансферу, повідомив у соцмережі X журналіст Каспер Томчик.

Інтерес до Афіміко Пулулу з боку київського клубу виник не вчора. Інформація про можливий перехід з'являлася ще наприкінці 2024 року. Переговори вже перейшли в активну фазу, а "біло-сині" оцінюють форварда як потенційне посилення атакувальної лінії з прицілом на єврокубки.

Афимико Пулулу
Афіміко Пулулу працює з м'ячем. Фото: instagram.com/afimicopululu/

Хто такий Афіміко Пулулу

Футболіст пройшов школу швейцарського "Базеля", де виступав за юнацькі команди та першу команду, а також мав орендний досвід у "Ксамаксі". Після цього Пулулу півтора року грав у Німеччині за "Гройтер Фюрт", а в липні 2023-го підписав контракт із "Ягеллонією", де став ключовим гравцем атаки.

У складі польського клубу нападник провів 116 матчів, забив 48 голів та віддав 11 результативних передач. За підсумками сезону 2024/25 Пулулу став найкращим бомбардиром Ліги конференцій із вісьмома м'ячами, а його контракт діє до червня 2026 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 4 млн євро.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
