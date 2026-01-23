Динамо хочет подписать лучшего снайпера Лиги конференций

Афимико Пулулу в обычной жизни. Фото: instagram.com/afimicopululu/

Форвард польской "Ягеллонии" Афимико Пулулу может продолжить карьеру в чемпионате Украины. Известно, что 26-летний нападающий ведет переговоры с киевским "Динамо".

Чемпионы Украины давно следят за его прогрессом и рассматривает вариант трансфера, сообщил в соцсети X журналист Каспер Томчик.

Интерес к Афимико Пулулу со стороны киевского клуба возник не вчера. Информация о возможном переходе появлялась еще в конце 2024 года. Переговоры уже перешли в активную фазу, а "бело-синие" оценивают форварда как потенциальное усиление атакующей линии с прицелом на еврокубки.

Афимико Пулулу работает с мячом. Фото: instagram.com/afimicopululu/

Кто такой Афимико Пулулу

Футболист прошел школу швейцарского "Базеля", где выступал за юношеские команды и первую команду, а также имел арендный опыт в "Ксамаксе". После этого Пулулу полтора года играл в Германии за "Гройтер Фюрт", а в июле 2023-го подписал контракт с "Ягеллонией", где стал ключевым игроком атаки.

В составе польского клуба нападающий провел 116 матчей, забил 48 голов и отдал 11 результативных передач. По итогам сезона 2024/25 Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций с восемью мячами, а его контракт действует до июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 4 млн евро.

