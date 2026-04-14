Кіберспортсмен Микита Самолотов став найкращим гравцем турніру з CS 2

Кіберспортсмен Микита "cmtry" Самолотов став найкращим гравцем турніру PGL Bucharest 2026. Для українця, який раніше грав за молодіжний склад NAVI, це перша нагорода такого рівня в кар’єрі. Він отримав звання Most Valuable Player.

Команда FUT вперше здобула перемогу на престижному LAN-турнірі відтоді, як майже рік тому увійшла у сцену Counter-Strike 2 після придбання академічного складу NAVI.

У гранд-фіналі команда зустрілася з Astralis. Протистояння відбулося у форматі BO5.

Гравці FUT забрали у свій актив мапи Ancient та Mirage — 13-5. Водночас противник забрав одне очко, здобувши перемогу на Nuke лише в овертаймах — 16-14.

Однак на наступній мапі команда FUT перемогла опонентів на Dust2 з рахунком 13-3, закріпивши рахунок 3-1.

Микита Самолотов. Фото: x.com/FUTesportsgg

"Я почуваюся дуже добре. Я завжди кажу це після гри: я такий схвильований, я такий щасливий. Я такий щасливий, що досяг нагороди MVP, я такий щасливий, що виграв цей турнір, я такий щасливий через все це. Дуже щасливий", — зазначив він.

