Киберспортсмен Никита Самолотов стал лучшим игроком турнира по CS 2

Никита Самолотов. Фото: кадр из видео

Киберспортсмен Никита "cmtry" Самолотов стал лучшим игроком турнира PGL Bucharest 2026. Для украинца, который ранее играл за молодежный состав NAVI, это первая награда такого уровня в карьере. Он получил звание Most Valuable Player.

Никита Самолотов — лучший игрок турнира PGL Bucharest 2026

Команда FUT впервые одержала победу на престижном LAN-турнире с тех пор, как почти год назад вошла в сцену Counter-Strike 2 после приобретения академического состава NAVI.

В гранд-финале команда встретилась с Astralis. Противостояние состоялось в формате BO5.

Игроки FUT забрали в свой актив карты Ancient и Mirage — 13-5. В то же время противник забрал одно очко, одержав победу на Nuke лишь в овертаймах — 16-14.

Однако на следующей карте команда FUT победила оппонентов на Dust2 со счетом 13-3, закрепив счет 3-1.

Лучшим игроком стал украинец Никита Самолотов.

Никита Самолотов. Фото: x.com/FUTesportsgg

"Я чувствую себя очень хорошо. Я всегда говорю это после игры: я такой взволнованный, я такой счастливый. Я так счастлив, что достиг награды MVP, я так счастлив, что выиграл этот турнир, я так счастлив из-за всего этого. Очень счастлив", — отметил он.

