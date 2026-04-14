Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Киберспортсмен Никита Самолотов стал лучшим игроком турнира по CS 2

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 20:42
Никита Самолотов. Фото: кадр из видео

Киберспортсмен Никита "cmtry" Самолотов стал лучшим игроком турнира PGL Bucharest 2026. Для украинца, который ранее играл за молодежный состав NAVI, это первая награда такого уровня в карьере. Он получил звание Most Valuable Player.

Об этом сообщает HLTV, передает Новини.LIVE.

Команда FUT впервые одержала победу на престижном LAN-турнире с тех пор, как почти год назад вошла в сцену Counter-Strike 2 после приобретения академического состава NAVI.

В гранд-финале команда встретилась с Astralis. Противостояние состоялось в формате BO5.

Игроки FUT забрали в свой актив карты Ancient и Mirage — 13-5. В то же время противник забрал одно очко, одержав победу на Nuke лишь в овертаймах — 16-14.

Однако на следующей карте команда FUT победила оппонентов на Dust2 со счетом 13-3, закрепив счет 3-1.

Лучшим игроком стал украинец Никита Самолотов.

Кіберспортсмен Микита Самолотов
Никита Самолотов. Фото: x.com/FUTesportsgg

"Я чувствую себя очень хорошо. Я всегда говорю это после игры: я такой взволнованный, я такой счастливый. Я так счастлив, что достиг награды MVP, я так счастлив, что выиграл этот турнир, я так счастлив из-за всего этого. Очень счастлив", — отметил он.

украинцы Киберспорт Counter-Strike
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации