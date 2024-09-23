Людмила Кіченок повторила унікальний рекорд Еліни Світоліної

Людмила Кіченок (праворуч) та Олена Остапенко. Фото: Reuters/Robert Deutsch

Тенісистка Людмила Кіченок оновила національний рекорд у парному розряді. Переможниця Відкритого чемпіонату США 2024 року повторила досягнення Еліни Світоліної.

Кіченок стала другою в історії України тенісисткою, якій вдалося піднятися на третє місце у світовому рейтингу WTA, повідомляє офіційний сайт організації.

Читайте також:

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг найкращих спортсменок світу. Людмила Кіченок покращила власну позицію і піднялася з п'ятого на третій рядок у списку.

Людмила Кіченок та Олена Остапенко. Фото: Reuters/Geoff Burke

Історичне досягнення Кіченок

Українська тенісистка нещодавно перемогла у парному розряді на US Open. Вона виграла турнір разом із латвійською спортсменкою Оленою Остапенко. Це дозволило Людмилі Кіченок опинитися на третій сходинці світового рейтингу WTA.

Вище українки виявилися лише Ерін Рутліфф із Нової Зеландії та Катержина Синякова із Чехії. Це найвище досягнення у кар'єрі Людмили Кіченок.

Спортсменка повторила досягнення Еліни Світоліної, яка ще нещодавно була автором рекорду в Україні у світових рейтингах. У 2017 році перша ракетка країни теж посідала третє місце в рейтингу WTA, проте йшлося про одиночний розряд.

Третім українським тенісистом, який піднімався до п'ятірки найкращих спортсменів світу, був Андрій Медведєв. 1994 року він був четвертим у чоловічому рейтингу.

Нагадаємо, у сім'ї президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса чекають на радісну подію. Його донька Яна Суркіс вагітна від чоловіка та гравця команди Крістіана Біловара.

А один із футболістів збірної України готується перейти до одного з найпопулярніших клубів світу.