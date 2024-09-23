Людмила Киченок повторила уникальный рекорд Элины Свитолиной

Киченок повторила достижение Свитолиной и стала одной из лучших теннисисток Украины
Теннисистка Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном разряде. Победительница Открытого чемпионата США 2024 года повторила достижение Элины Свитолиной.
Киченок стала второй в истории Украины теннисисткой, которой удалось подняться на третье место в мировом рейтинге WTA, сообщает официальный сайт организации.
Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших спортсменок мира. Людмила Киченок улучшила собственную позицию и поднялась с пятой на третью строчку в списке.
Историческое достижение Киченок
Украинская теннисистка недавно победила в парном разряде на US Open. Она выиграла турнир вместе с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко. Это позволило Людмиле Киченок оказаться на третьей строчке мирового рейтинга WTA.
Выше украинки оказались только Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Екатержина Синякова из Чехии. Это высшее достижение в карьере Людмилы Киченок.
Спортсменка повторила достижение Элины Свитолиной, которая еще недавно была автором рекорда в Украины в мировых рейтингах. В 2017 году первая ракетка страны тоже занимала третье место в рейтинге WTA, однако речь шла об одиночном разряде.
Третьим украинским теннисистом, который поднимался в пятерку лучших спортсменов мира, был Андрей Медведев. В 1994 году он был четвертым в мужском рейтинге.
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