Людмила Киченок повторила уникальный рекорд Элины Свитолиной

Людмила Киченок (справа) и Елена Остапенко. Фото: Reuters/Robert Deutsch

Теннисистка Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном разряде. Победительница Открытого чемпионата США 2024 года повторила достижение Элины Свитолиной.

Киченок стала второй в истории Украины теннисисткой, которой удалось подняться на третье место в мировом рейтинге WTA, сообщает официальный сайт организации.

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Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших спортсменок мира. Людмила Киченок улучшила собственную позицию и поднялась с пятой на третью строчку в списке.

Людмила Киченок и Елена Остапенко. Фото: Reuters/Geoff Burke

Историческое достижение Киченок

Украинская теннисистка недавно победила в парном разряде на US Open. Она выиграла турнир вместе с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко. Это позволило Людмиле Киченок оказаться на третьей строчке мирового рейтинга WTA.

Выше украинки оказались только Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и Екатержина Синякова из Чехии. Это высшее достижение в карьере Людмилы Киченок.

Спортсменка повторила достижение Элины Свитолиной, которая еще недавно была автором рекорда в Украины в мировых рейтингах. В 2017 году первая ракетка страны тоже занимала третье место в рейтинге WTA, однако речь шла об одиночном разряде.

Третьим украинским теннисистом, который поднимался в пятерку лучших спортсменов мира, был Андрей Медведев. В 1994 году он был четвертым в мужском рейтинге.

Напомним, в семье президента футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса ждут радостное событие. Его дочь Яна Суркис беременна от супруга и игрока команды Кристиана Биловара.

А один из футболистов сборной Украины готовится перейти в один из самых популярных клубов мира.