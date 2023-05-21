Перше золото за 18 років для України — художня гімнастка Вікторія Онопрієнко здобула перемогу на ЧЄ

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко. Фото: Simone Ferraro

Киянка Вікторія Онопрієнко здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Азербайджані. Для України це перше золото в індивідуальних змаганнях на ЧЄ за 18 років.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

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Як відомо, 19-річній Вікторії Онопрієнко вдалося обійти усіх супротивників у вправах з обручем на Чемпіонаті Європи в Баку, Азербайджан.

За свій виступ українка отримала 33,250 бали, обігнавши представницю Ізраїлю та Болгарії. Це перше "золото" України за 18 років в одиночних фіналах. У 2005-му чемпіонкою Європи стала Наталя Годунко (вправи зі стрічкою).

Варто зазначити, що це також перша особиста медаль Вікторії Онопрієнко на чемпіонатах Європи з художньої гімнастки.

Нагадаємо, у ніч проти 21 травня у Лас-Вегасі відбувся головний боксерський бій українця Василя Ломаченка з американцем Девіном Хейні.

Однак у п'ятому раунді бою Василь Ломаченко впав на підлогу рингу.

Попри це Ломаченко гідно бився з молодшим суперником і неодноразово проводив комбінації, які досягали цілі. Але арбітри віддали перемогу Хейні.