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Киевлянка получила первую за 18 лет золотую медаль для Украины по художественной гимнастике

21 мая 2023 16:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Первое золото за 18 лет для Украины — художественная гимнастка Виктория Оноприенко одержала победу на ЧЕ
Украинская гимнастка Виктория Оноприенко. Фото: Simone Ferraro
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Киевлянка Виктория Оноприенко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Азербайджане. Для Украины это первое золото в индивидуальных соревнованиях на ЧЕ за 18 лет.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

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Как выступила украинка

Как известно, 19-летней Виктории Оноприенко удалось обойти всех противников в упражнениях с обручем на Чемпионате Европы в Баку, Азербайджан.

За свое выступление украинка получила 33,250 балла, обогнав представительницу Израиля и Болгарии. Это первое "золото" Украины за 18 лет в одиночных финалах. В 2005-м чемпионкой Европы стала Наталья Годунко (упражнения с лентой).

Следует отметить, что это также первая личная медаль Виктории Оноприенко на чемпионатах Европы по художественной гимнастке.

Напомним, что недавно украинская теннисистка Ангелина Калинина установила историческое достижение и пробилась в финал престижного международного турнира. Она одержала победу над россиянкой в полуфинале Italian Open.

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