Володимир Кличко звинуватив Трампа після ракетного удару по Києву

У ніч проти 28 серпня Російська Федерація завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет та безпілотників. Найбільше постраждав Київ, де були влучання у житлові будинки.

Про ракетний удар в Instagram висловився легендарний боксер Володимир Кличко.

Кличко заявив про провину Трампа

Колишній чемпіон світу висловив обурення через ворожий обстріл Києва. У своєму зверненні він згадав зустріч президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна на Аляcці, та спробу укласти мирні угоди.

"Поки світ танцює довкола так званих мирних угод, ціну платить Україна. Рука, яку Трамп потиснув на Алясці, — це та сама рука, яка минулої ночі віддала наказ зруйнувати ще одну будівлю й убити щонайменше 17 українців (серед них 4 дітей). Рука Путіна токсична, як Чорнобиль", — написав Кличко.

Володимир зазначив, що демократи мають грюкнути кулаком по столу та збільшити тиск на Росію, якщо вона не хоче миру.

В результаті російської атаки на Київ загинуло 18 людей і їх кількість збільшується, оскільки рятувальники ще розбирають завали.

