Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кличко раскритиковал Трампа за ракетный удар РФ по Киеву

Кличко раскритиковал Трампа за ракетный удар РФ по Киеву

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:31
Владимир Кличко обвинил Трампа после ракетного удара по Киеву
Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

В ночь на 28 августа Российская Федерация нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников. Больше всего пострадал Киев, где были попадания в жилые дома.

О ракетном ударе в Instagram высказался легендарный боксер Владимир Кличко.

Реклама
Читайте также:
Владимир Кличко
Сообщение Владимира Кличко. Фото: скриншот

Кличко заявил о вине Трампа

Бывший чемпион мира выразил возмущение из-за вражеского обстрела Киева. В своем обращении он вспомнил встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляcке, и попытку заключить мирные соглашения.

"Пока мир танцует вокруг так называемых мирных соглашений, цену платит Украина. Рука, которую Трамп пожал на Аляске, — это та самая рука, которая прошлой ночью отдала приказ разрушить еще одно здание и убить по меньшей мере 17 украинцев (среди них 4 детей). Рука Путина токсична, как Чернобыль", — написал Кличко.

Владимир отметил, что демократы должны хлопнуть кулаком по столу и увеличить давление на Россию, если она не хочет мира.

В результате российской атаки на Киев погибло 18 человек и их количество увеличивается, поскольку спасатели еще разбирают завалы.

Напомним, Василий Ломаченко впервые за долгое время появился перед камерой и удивил своим животом.

Прыгун в высоту Олег Дорощук стал главным претендентом на успех в финале Бриллиантовой лиги.

Победительница финала Бриллиантовой лиги Никола Олислагерс раскрыла секрет доминирования в этом сезоне.

владимир путин Дональд Трамп Владимир Кличко обстрелы война в Украине
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации