Владимир Кличко обвинил Трампа после ракетного удара по Киеву

В ночь на 28 августа Российская Федерация нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет и беспилотников. Больше всего пострадал Киев, где были попадания в жилые дома.

О ракетном ударе в Instagram высказался легендарный боксер Владимир Кличко.

Кличко заявил о вине Трампа

Бывший чемпион мира выразил возмущение из-за вражеского обстрела Киева. В своем обращении он вспомнил встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляcке, и попытку заключить мирные соглашения.

"Пока мир танцует вокруг так называемых мирных соглашений, цену платит Украина. Рука, которую Трамп пожал на Аляске, — это та самая рука, которая прошлой ночью отдала приказ разрушить еще одно здание и убить по меньшей мере 17 украинцев (среди них 4 детей). Рука Путина токсична, как Чернобыль", — написал Кличко.

Владимир отметил, что демократы должны хлопнуть кулаком по столу и увеличить давление на Россию, если она не хочет мира.

В результате российской атаки на Киев погибло 18 человек и их количество увеличивается, поскольку спасатели еще разбирают завалы.

