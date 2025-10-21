Клопп пояснив проблеми Вірца на старті його кар'єри в Ліверпулі

Юрген Клопп відповідає на запитання. Кадр із відео

Німецький фахівець Юрген Клопп публічно підтримав Флоріана Вірца на тлі критики за старт в Англії та підкреслив, що бачить у ньому майбутнього лідера "Ліверпуля". За словами екснаставника, атакувальний півзахисник має рідкісний набір якостей і з часом очолить креативну вісь команди.

Адаптація до Прем'єр-ліги вимагає часу, і оцінювати прогрес Вірца потрібно в контексті перебудови складу та стилю гри за нового тренера, повідомив Клопп в ефірі на YouTube-каналі "The Diary Of A CEO".

Німецький фахівець закликав уболівальників до терпіння, заявивши, що молодому півзахиснику необхідно більше матчів і взаємодій із партнерами, після чого проявиться його клас та лідерські якості; у низці публікацій саме так пояснювався його захист гравця.

Флоріан Вірц на лавці запасних. Фото: Reuters/Phil Noble

Хто стане лідером "Ліверпуля" за версією Клоппа

Тренер акцентував, що Вірц — довгостроковий проєкт та важлива частина ядра команди на найближчі сезони; він очікує, що футболіст візьме на себе більше відповідальності у вирішальних іграх та стане ключовою фігурою в атаці. Водночас він висловив підтримку чинному тренеру та курсу клубу, відзначивши важливість стабільності навколо молодих лідерів.

У тій же бесіді Клопп припустив, що теоретичне повернення до "Ліверпуля" колись можливе, однак зараз він не планує змінювати роль та підтримує нинішнього тренера, наголошуючи, що мова не йде про найближче майбутнє.

