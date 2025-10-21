Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Клопп назвав гравця, який стане лідером Ліверпуля

Клопп назвав гравця, який стане лідером Ліверпуля

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:33
Оновлено: 12:33
Клопп пояснив проблеми Вірца на старті його кар'єри в Ліверпулі
Юрген Клопп відповідає на запитання. Кадр із відео

Німецький фахівець Юрген Клопп публічно підтримав Флоріана Вірца на тлі критики за старт в Англії та підкреслив, що бачить у ньому майбутнього лідера "Ліверпуля". За словами екснаставника, атакувальний півзахисник має рідкісний набір якостей і з часом очолить креативну вісь команди.

Адаптація до Прем'єр-ліги вимагає часу, і оцінювати прогрес Вірца потрібно в контексті перебудови складу та стилю гри за нового тренера, повідомив Клопп в ефірі на YouTube-каналі "The Diary Of A CEO".

Реклама
Читайте також:

Німецький фахівець закликав уболівальників до терпіння, заявивши, що молодому півзахиснику необхідно більше матчів і взаємодій із партнерами, після чого проявиться його клас та лідерські якості; у низці публікацій саме так пояснювався його захист гравця.

Флориан Вирц
Флоріан Вірц на лавці запасних. Фото: Reuters/Phil Noble

Хто стане лідером "Ліверпуля" за версією Клоппа

Тренер акцентував, що Вірц — довгостроковий проєкт та важлива частина ядра команди на найближчі сезони; він очікує, що футболіст візьме на себе більше відповідальності у вирішальних іграх та стане ключовою фігурою в атаці. Водночас він висловив підтримку чинному тренеру та курсу клубу, відзначивши важливість стабільності навколо молодих лідерів.

У тій же бесіді Клопп припустив, що теоретичне повернення до "Ліверпуля" колись можливе, однак зараз він не планує змінювати роль та підтримує нинішнього тренера, наголошуючи, що мова не йде про найближче майбутнє.

Нагадаємо, форвард Пилип Будківський пояснив причину конфлікту із захисником "Динамо" Денисом Поповим.

А легендарний Олег Саленко назвав двох тренерів, які можуть навести лад у київському "Динамо".

спорт футбол Ліверпуль Юрген Клопп тренер Флоріан Вірц
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації