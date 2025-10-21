Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Клопп назвал игрока, который станет лидером Ливерпуля

Клопп назвал игрока, который станет лидером Ливерпуля

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 12:33
обновлено: 12:33
Клопп объяснил проблемы Вирца на старте его карьеры в Ливерпуле
Юрген Клопп отвечает на вопросы. Кадр из видео

Немецкий специалист Юрген Клопп публично поддержал Флориана Вирца на фоне критики за старт в Англии и подчеркнул, что видит в нем будущего лидера "Ливерпуля". По словам экс-наставника, атакующий полузащитник обладает редким набором качеств и со временем возглавит креативную ось команды. 

Адаптация к Премьер-лиге требует времени, и оценивать прогресс Вирца нужно в контексте перестройки состава и стиля игры при новом тренере, сообщил Клопп в эфире на YouTube-канале "The Diary Of A CEO". 

Реклама
Читайте также:

Немецкий специалист призвал болельщиков к терпению, заявив, что молодому полузащитнику необходимо больше матчей и взаимодействий с партнёрами, после чего проявится его класс и лидерские качества; в ряде публикаций именно так объяснялась его защита игрока. 

Флориан Вирц
Флориан Вирц на скамейке запасных. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто станет лидером "Ливерпуля" по версии Клоппа

Тренер акцентировал, что Вирц — долгосрочный проект и важная часть ядра команды на ближайшие сезоны; он ожидает, что футболист возьмет на себя больше ответственности в решающих играх и станет ключевой фигурой в атаке. Одновременно он выразил поддержку действующему тренеру и курсу клуба, отметив важность стабильности вокруг молодых лидеров. 

В той же беседе Клопп допустил, что теоретическое возвращение в "Ливерпуль" когда-нибудь возможно, однако сейчас он не планирует менять роль и поддерживает нынешнего тренера, подчеркивая, что речь не идет о ближайшем будущем.  

Напомним, форвард Филипп Будковский объяснил причину конфликта с защитником "Динамо" Денисом Поповым. 

А легендарный Олег Саленко назвал двух тренеров, которые могут навести порядок в киевском "Динамо". 

спорт футбол Ливерпуль Юрген Клопп тренер Флориан Вирц
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации