Клопп объяснил проблемы Вирца на старте его карьеры в Ливерпуле

Юрген Клопп отвечает на вопросы. Кадр из видео

Немецкий специалист Юрген Клопп публично поддержал Флориана Вирца на фоне критики за старт в Англии и подчеркнул, что видит в нем будущего лидера "Ливерпуля". По словам экс-наставника, атакующий полузащитник обладает редким набором качеств и со временем возглавит креативную ось команды.

Адаптация к Премьер-лиге требует времени, и оценивать прогресс Вирца нужно в контексте перестройки состава и стиля игры при новом тренере, сообщил Клопп в эфире на YouTube-канале "The Diary Of A CEO".

Немецкий специалист призвал болельщиков к терпению, заявив, что молодому полузащитнику необходимо больше матчей и взаимодействий с партнёрами, после чего проявится его класс и лидерские качества; в ряде публикаций именно так объяснялась его защита игрока.

Флориан Вирц на скамейке запасных. Фото: Reuters/Phil Noble

Кто станет лидером "Ливерпуля" по версии Клоппа

Тренер акцентировал, что Вирц — долгосрочный проект и важная часть ядра команды на ближайшие сезоны; он ожидает, что футболист возьмет на себя больше ответственности в решающих играх и станет ключевой фигурой в атаке. Одновременно он выразил поддержку действующему тренеру и курсу клуба, отметив важность стабильности вокруг молодых лидеров.

В той же беседе Клопп допустил, что теоретическое возвращение в "Ливерпуль" когда-нибудь возможно, однако сейчас он не планирует менять роль и поддерживает нынешнего тренера, подчеркивая, что речь не идет о ближайшем будущем.

