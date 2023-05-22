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"Клуб вживе заходів": у "Барселоні" планують розібратися з футболістами, які вітали росіян

22 травня 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Клуб вживе заходів": у "Барселоні" планують розібратися з футболістами, які вітали росіян
Нападник "Барселони" та капітан збірної Польщі Роберт Левандовський. Фото: instagram.com/_rl9
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нападник "Барселони" та капітан збірної Польщі Роберт Левандовський прокоментував відеозвернення одноклубників Алекса Бальде та Серджі Роберто до російських вболівальників після перемоги у Ла Лізі. Як відомо, футболісти подякували вболівальникам за підтримку.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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Коментар Левандовського

"Про цей запис я дізнався через деякий час і, м’яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав у клубу про цю ситуацію та знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі зі ЗМІ, що володіє правами на трансляцію Ла Ліги", — заявив Левандовський.

За його словами, у таких ситуаціях часто можеш не знати, кому саме відповідаєш, але все ж це не пояснення того, що сталося. Левандовський зазначив, що явно про щось не подбали — і в результаті вийшло дуже погано.

"Водночас наскільки мені відомо, клуб збирається вжити якихось заходів у відповідь на цю ситуацію", — додав він.

Реакція на подяку "Барселони"

Нагадаємо, що футболісти "Барселони" привітали із власним чемпіонським титулом уболівальників із Росії. Українців це обурило, тож вони у соцмережах розкритикували вчинок Сержі Роберто і Алехандро Бальде.

Також ми повідомляли, що історія зі скандальним привітанням гравців каталонської "Барселони" на адресу російських уболівальників здобула продовження. Донецький "Шахтар" пояснив, чому не праві чемпіони Іспанії.

Додамо, що гравці київського "Динамо" різко відповіли футболістам "Барселони" на їхнє привітання для росіян. В українському клубі порадили каталонцям переїхати ближче до своїх російських вболівальників.

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