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"Клуб примет меры": в "Барселоне" планируют разобраться с приветствовавшими россиян футболистами

22 мая 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Клуб примет меры": в "Барселоне" планируют разобраться с приветствовавшими россиян футболистами
Нападающий "Барселоны" и капитан сборной Польши Роберт Левандовский. Фото: instagram.com/_rl9
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Нападающий " Барселоны " и капитан сборной Польши Роберт Левандовский прокомментировал видеообращение одноклубников Алекса Бальде и Серджи Роберто к российским болельщикам после победы в Ла Лиге. Как известно, футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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Комментарий Левандовского

"Об этой записи я узнал через некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающее правами на трансляцию Ла Лиги", — заявил Левандовский.

По его словам, в таких ситуациях часто можешь не знать, кому именно отвечаешь, но все же это не объяснение произошедшего. Левандовский отметил, что явно о чем-то не позаботились — и в результате получилось очень плохо.

"В то же время, насколько мне известно, клуб собирается принять какие-то меры в ответ на эту ситуацию", — добавил он.

Реакция на благодарность "Барселоны"

Напомним, что футболисты "Барселоны" поздравили с собственным чемпионским титулом болельщиков из России. Украинцев это возмутило, поэтому они в соцсетях раскритиковали поступок Сержи Роберто и Алехандро Бальде.

Также мы сообщали, что история со скандальным поздравлением игроков каталонской "Барселоны" в адрес российских болельщиков получила продолжение. Донецкий "Шахтер" объяснил, почему не правы чемпионы Испании.

Добавим, что игроки киевского "Динамо" резко ответили футболистам "Барселоны" на их приветствие для россиян. В украинском клубе посоветовали каталонцам переехать поближе к своим российским болельщикам.

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