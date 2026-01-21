Кобін заявив про намір вибити Динамо з Кубка України

Василь Кобін перед матчем. Фото: УНІАН

Головний тренер "Інгульця" Василь Кобін дав зрозуміти, що його команда не збирається сприймати кубковий матч проти київського "Динамо" як формальність.

"Інгулець" їде в Кубок України з чітким наміром боротися за результат, а не обмежуватися статусом андердога, повідомив Кобін в інтерв'ю Sport.ua.

Наставник зазначив, що в "Інгульці" тверезо оцінюють силу суперника, але це не впливає на внутрішній настрій команди. Василь Кобін наголосив, що статус фаворита "Динамо" зрозумілий, проте він не є вироком, а лише додатковим викликом для його підопічних.

Василь Кобін під час виконання национального гімну. Фото: УНІАН

Фаворит на папері — не вирок на полі

Окремо тренер звернув увагу на стартові умови команд. "Динамо" підійде до гри з офіційною практикою в УПЛ, тоді як для "Інгульця" цей матч стане першим після зимових зборів, але саме в таких обставинах, на його думку, часто народжуються несподівані результати.

"У нас є бажання створити сенсацію — ми хочемо перемагати. Ми розуміємо рівень суперника, але докладемо максимум зусиль, щоб пройти далі. Команда вийде на поле з однією метою — спробувати виграти Кубок України", — заявив Кобін.

Чвертьфінальний матч "Динамо" — "Інгулець" відбудеться вже третього березня.

