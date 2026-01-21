Кобин заявил о намерении выбить Динамо из Кубка Украины

Василий Кобин перед матчем. Фото: УНИАН

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин дал понять, что его команда не собирается воспринимать кубковый матч против киевского "Динамо" как формальность.

"Ингулец" едет в Кубок Украины с четким намерением бороться за результат, а не ограничиваться статусом андердога, сообщил Кобин в интервью Sport.ua.

Наставник отметил, что в "Ингульце" трезво оценивают силу соперника, но это не влияет на внутренний настрой команды. Василий Кобин подчеркнул, что статус фаворита "Динамо" объясним, однако он не является приговором, а лишь дополнительным вызовом для его подопечных.

Василий Кобин во время исполнения национального гимна. Фото: УНИАН

Фаворит на бумаге — не приговор на поле

Отдельно тренер обратил внимание на стартовые условия команд. "Динамо" подойдет к игре с официальной практикой в УПЛ, тогда как для "Ингульца" этот матч станет первым после зимних сборов, но именно в таких обстоятельствах, по его мнению, часто рождаются неожиданные результаты.

"У нас есть желание сотворить сенсацию — мы хотим побеждать. Мы понимаем уровень соперника, но приложим максимум усилий, чтобы пройти дальше. Команда выйдет на поле с одной целью — попытаться выиграть Кубок Украины", — заявил Кобин.

Четвертьфинальный матч "Динамо" — "Ингулец" состоится уже третьего марта.

